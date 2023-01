„Ano, dnes jsme obdrželi dopis, že se Dobranov ze III. třídy odhlašuje,“ potvrdil před 13 lety Deníku sekretář STK Ladislav Zahrádka a doplnil, že TJ Sokol Dobranov za ovlivnění regulérnosti soutěže uhradí pokutu 5 tisíc korun, bude prvním sestupujícím a všechny jeho zápasy budou anulovány.

Problémy už byly patrné na konci března 2010, jelikož klub nemohl hrát zápasy na domácím hřišti. „Důvodem jsou spory s vlastníkem soukromého pozemku, který sousedí s naším hřištěm. Pozemek majitele totiž zasahuje zhruba dvěma metry do hrací plochy, a to po celé její šířce, takže minimálně o tuto vzdálenost bychom hřiště museli zúžit,“ vysvětlil Josef Houfek. To však podle něj oddíl neudělá. „Jsme na 90 procent rozhodnutí, že až odehrajeme jaro, tak už mužstvo do nového soutěžního ročníku nepřihlásíme a tím fotbal v Dobranově nadobro skončí,“ dodal Houfek.

FOTO, VIDEO: Postup se stal fotbalu ve Sloupu osudným. Nyní se ale opět probouzí

Konec však přišel ještě dřív. Za Dobranov tehdy kopal Josef Beneš, který zavzpomínal na své angažmá. „Já jsem tehdy přišel z dorostu České Lípy. Tehdy tam trénoval Standa Kouřil. V těch letech se tam sešla skvělá parta fotbalistů. Bylo to super. Netrénovalo se, akorát jsme hráli zápasy,“ zapátral v paměti.



Právě sporty o hřiště byly i podle Beneše spouštěcím faktorem konce dobranovského kopané. „To už bylo špatné. Hráli jsme domácí zápasy na cizích hřištích, drželi jsme to, ale sezona už se nedohrála. Já jsem pak odešel zhruba na tři roky do Bukovan. Ale tam jsem si s klukama nesedl,“ rozhodil rukama.

Že by se někdo snažil fotbal v Dobranově oživit? Ani náhodou… „To vůbec, záměry byly jasné. Myslím si, že pan Houfek si tehdy, když to skončilo, docela ulevil. Bylo to pro něj asi hodně náročné,“ zamyslel se.

Hráči, kteří tak po konci fotbalu v Dobranově neměli kde hrát, se rozprchli do okolních vesnic. „Dva nebo tři šli se mnou právě do Bukovan. Jsme pořád v kontaktu, stýkáme se. Hráli jsme to tehdy jenom pro pivo a zábavu,“ usmál se.

Právě derby zápasy proti Bukovanům byly hodně vyhecované. „Ale bylo to hlavně o vzájemném kamarádství, popili jsme, žádné rvačky,“ zdůraznil.

Baťka: Konec s fotbalem? Za těch sedm let jsem fakt strašně unavený

„Zázemí bylo tehdy odpovídající. Měly jsme kabiny, sprchy, do hospody se chodilo zadem. Vzpomínám na Vendulu Břízovou. Měli jsme tam zadarmo pivo a klobásy. Ale vybírali jsme peníze třeba na vyprání dresů,“ pokýval hlavou.

Beneš skončil s fotbalem v roce 2013. „Teď mě baví spíše tenis,“ poznamenal. Fotbal ale sleduje. „Přítel mojí sestřenky hraje za Lindavu. Občas vezmu malýho a jedeme se podívat na vesnický fotbal. Pořád tam znám hodně lidí, i rozhodčích. Pokecám třeba s Pepou Řezáčem,“ dodal na závěr.