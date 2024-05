Jubilejní 25. ročník fotbalového školního turnaje McDonald's Cup míří do svého finále, které se odehraje v nové aréně fotbalistů z Hradce Králové. Už víme, které školy jsou v Libereckém kraji tento rok nejlepší. Pojďte se společně podívat na průběh turnaje v obsáhle fotogalerii.

O nejlepším střelci v kategorii B musel rozhodnout až penaltový rozstřel mezi trojicí kanonýrů. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

McDonald's Cup má opravdu dlouhou tradici, vždyť žáci základních škol se v rámci tohoto turnaje poměřují již čtvrt století. „Začátky byly organizačně těžké, ale letos se jedná o 25. ročník a už to není problém. Je to každý rok stejné,“ pousmál se dlouholetý organizátor krajských finále v Liberci Pavel Brož.

Turnaj se opět odehrál na umělé trávě vedle hlavního stadionu Slovanu Liberec. „Krajského finále se účastní celkem osm celků ve dvou kategoriích, které jsou označený A a B. Jedná se o vítěze okresních kol. Na soupisce může mít jeden tým maximálně 12 hráčů, takže si zahraje skoro sto dětí,“ spočítal.

Největší radost mu dělá úsměv na tváři malých bojovníků. „Pro děti je to velký zážitek. Už krajská kola jsou na úrovni. Mají zde moderátora a herní zóny, dorazí mezi ně ligoví fotbalisté. Kdo ale vyhraje toto kolo, dostane se do úplněho finále, které se letos koná na hlavním stadionu v Hradci Králové, a to je obrovský zážitek,“ myslí si Brož.

A kdo se letos přišel na možná budoucí ligové hráče podívat? Po cestě na trénink sledovali zápasy Dominik Plechatý, Lukáš Letenay a Michael Rabušic. Hlavní hvězdou pak byl Matěj Chaluš, patron letošního ročníku, který se hráčům po turnaji podepisoval a rozdával medaile a poháry. „McDonald's Cupu jsem se zúčastnil dvakrát nebo třikrát. Vždy jsem se hrozně těšil a měl jsem to rád. Byl to jediný fotbalový turnaj, který jsem hrál na základní škole,“ zavzpomínal pro Deník ligový stoper v březnovém rozhovoru.

Kdo ví, jestli diváci, kteří se přišli podívat na jubilejní ročník turnaje, nesledovali také budoucí ligové hráče. Jedním z nich by mohl být třeba Šimon Petrů. „Fotbal hraji sedm let. Skoro celá moje rodina ho hrála, tak jsem ho začal hrát také a baví mě to,“ prozradil desetiletý žák jablonecké ZŠ Mozartova.

Většina dětí z této školy hraje také v akademii ligového Jablonce. „Zažil jsem už větší atmosféru, ale je to tu dobré a baví nás to,“ přiznal.

A jaké má Šimon fotbalové sny a cíle? „Chtěl bych to dotáhnout samozřejmě co nejdále, ideálně do zahraničí,“ zasnil se člen vítězného týmu, který se na začátku červa podívá na hlavní stadion Hradce Králové.

Výsledky:

Kategorie A:

1. ZŠ Ještědská, Liberec

2. ZŠ Kamenický Šenov

3. ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou

4. ZŠ Roztoky u Jilemnice

Kategorie B:

1. ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou

2. ZŠ Pod Ralskem, Mimoň

3. ZŠ Doctrina, Liberec

4. ZŠ Dr. Františka Ladislava Riegra, Semily