Jestřebí Provodín – Vratislavice 4:1 (2:1)

První tři body v krajské soutěži urval nováček z Jestřebí, který doma získal cenný skalp Vratislavic. Domácí stříleli krásné góly. „Vyzdvihl bych gól Kaňkovského na 3:1, trefil to přímým nártem snad ze čtyřiceti metrů. Takový gól jsme v Jestřebí snad nikdy neviděli,“ usmál se Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí. „Dali jsme dvě rychlé branky, to nám hodně pomohlo. Asi jsme vyhráli zaslouženě, ale pro hosty je to možná krutá porážka. Taky měli své šance, rozhodně jsme neměli nějakou výraznou převahu. Z vítězství máme samozřejmě radost,“ dodal Kolář.

Dubnice – Rapid Liberec 0:4 (0:1)

Začátek sezony vůbec nezachytila Dubnice, která prohrála i svůj druhý zápas. „Je to pro nás zklamání, ale soupeř vyhrál zaslouženě. Utkání ovlivnilo vyloučení Mrázka, které přišlo po půl hodině a bylo zasloužené. Pak už jsme neměli sílu na odpor. Hosté měli mladý a velmi šikovný tým,“ sportovně přiznal hrající trenér Dubnice Radim Věchet.

„Rozhodně se z toho nehroutíme, stále nejsme kompletní, sezona je dlouhá. Teď nás čeká derby v Jablonném a rádi bychom tam nějaký ten bod vydolovali,“ uzavřel vše Věchet.

Po Ruprechticích, kterým dali tři branky, zvládl liberecký Rapid i úvodní venkovní zápas, když vyhrál v Dubnici rozdílem třídy. Dvě třetiny zápasu hráli hosté proti deseti, neboť domácím chyběl od 33. minuty Jan Mrázek.

„Jsme rádi, že jsme na specifickém hřišti uspěli. Na těžkém terénu měli navíc domácí výškovou převahu. Věchet v první minutě běžel sám na branku, nedal, pak se to otočilo. Díky našemu tlaku a pak i faulu na Michala Andrše a zmiňovanému vyloučení Mrázka jsme převzali iniciativu a ve druhé půli se projevila naše dobrá fyzička, i fakt, že oni hráli v deseti,“ hodnotil zápas Pavel Jakubec, spokojený trenér libereckého Rapidu.

Skalice B – Kamenice 1:3 (1:2)

Kamenice potvrdila na půdě dalšího nováčka roli favorita. Sice prohrávala, ale ještě do poločasu výsledek otočila.

„Ale herně se zvedáme, bylo to lepší, než v prvním zápase. Má to už určité parametry. My se prostě musíme v téhle soutěž otrkat, chvilku to potrvá. Určitě nám pomůže, až získáme první bod. Sice jsme prohráli, ale kluky musím pochválit,“ zdůraznil Jakub Gabriel, hrající trenér Skalice B.

„Začali jsme dobře, ale dvě velké šance ze začátku jsme nedali. Soupeř hru vyrovnal, spoléhal na brejkové situace. Pak náš stoper poslal špatně malou domů a Skalice vedla. Do poločasu jsme to ale ještě otočili a po změně stran potvrdili. Domácí nehráli špatně, ale podle mě jsme prostě vyhráli zaslouženě,“ pochvaloval si Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Jilemnice – Cvikov 1:5 (0:3)

Těžký start zažívá nováček z Jilemnice, který doma proti Cvikovu výsledkově vyhořel a stále čeká na první body. To hosté jsou daleko spokojenější, po dvou venkovních zápasech mají čtyři body.

„Bylo to naše zasloužené vítězství. Je pravda, že Jilemnice nehrála zase tak špatně, ale my jsme měli více ze hry a dávali jsme góly. Vstup do sezony je zatím z naší strany hodně dobrý,“ pokýval hlavou Miroslav Žák, vedoucí Cvikova.

„Naprosto zásadní problém je, že nedokážeme proměnit šance. Herně je to docela dobré, sehranost taky docela ujde, ale kluci nedokážou zakončit ani stoprocentní příležitost gólem. Třeba teď jsme mohli v desáté minuté vést 2:0 a nikdo by se nemohl divit,“ hodnotí trenér Vladimír Horáček poslední zápas.. „To jsou často situace, které bych snad i já, jako fotbalový invalida, zvládnul dát,“ směje se trenér. „Ale nechci kluky pomlouvat, oni opravdu nehrajou špatně, ale ještě jim chybí zkušenosti. A nepomůže tomu nic jiného než trénink. Zaměříme se na nácvik gólových situací a zakončení na prázdnou bránu,“ říká Horáček.

Doksy – Hrádek n. N. B 0:1 (0:0)

Už to vypadalo na bezbrankovou remízu, když se v 88. minutě trefil Martin Budský z Hrádku a přivál tak hostům druhé vítězství v sezoně.

Domácí byli logicky daleko zklamanější. „Nebyl to vůbec pohledný zápas. Hlavně první poločas nestál z obou strna za nic. Prostě takové nemastné, neslané. Po změně stran se to zlepšilo, ovšem soupeř hrál organizovaně a disciplinovaně, zatímco my to tam měli spíše na náhodu. Když už to vypadalo na remízu, tak to tam hosté trefili. V závěru jsme mohli z velkého závaru vyrovnat, ale bohužel,“ smutnil Karel Kapoun, vedoucí Doks.

„Dařila se nám hra jen do dvou třetin hřiště, ve finálové části jsme měli problém. V 88. minutě se nám povedla po přenesení hry a hezké kombinaci klíčová akce, kterou zakončil Martin Budský placírou na první tyč. Přesně takovou hrou bychom se rádi prezentovali. Musím říct, že v závěru jsme měli štěstí, domácí se po závaru branku přestřelili,“ uvedl asistent trenéra vítězného celku Tomáš Svoboda.

Ruprechtice – Jablonné v Podještědí 2:0 (1:0)

První výhru v letošním roce si na své konto připsaly Ruprechtice, když se trefil Borkovec a v závěru Průcha. „Vyhráli jsme zaslouženě, mohli jsme dát i více branek. Kromě vítězství je pro nás cenné také čisté konto, které se dnes podařilo udržet. Oproti zápasu s Rapidem se nám dařilo lépe kombinovat, ale chyběla nám větší přesnost a klid k tomu, abychom šance dotáhli až ke gólu. To bude našim cílem do dalších zápasů – vytvořené šance přetavit v góly,“ konstatoval Miloslav Cihlář, tajemník Ruprechtic.

Hodkovice nad Mohelkou – Nové Město pod Smrkem 6:1 (3:1)

Lídrem soutěže jsou po dvou odehraných kolech s impozantním skóre 9:1 Hodkovice nad Mohelkou.

„Jsem spokojený. Trochu jsme oproti minulému zápasu změnili rozestavění a kromě individuální kvality Honzy Janků, který dal pět gólů, co vystřelil, to spadlo do branky soupeře. Zadařilo se mu. Musím pochválit celý tým. K zápasu jsme přistoupili zodpovědně, měli jsme víc držení balónu, dobře jsme se dostávali z obrany do útoku. Soupeř byl nováček, nevěděli jsme, co od něho čekat. Jsem s předvedenou hrou spokojený. Teď jedeme na VTJ Rapid, tam je malé, soubojové hřiště, to nám moc nevyhovuje. My radši větší hřiště, kde si můžeme hru roztáhnout. Byl bych rád i za bod, ale určitě oba budeme chtít vyhrát,“řekl spokojený trenér domácích David Novotný.