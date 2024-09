Ten byl celý víkend na nohou. „V pátek jsme v Ludvíkově připravili jednotku k výjezdu. V sobotu jsme byli vysláni do Raspenavy, kde jsme pomáhali pytlovat a pak už to šlo tak rychle, že jsem ztratil pojem o čase,“ přiznal Lakomý.

Ve Frýdlantském výběžku byly povodně naposledy v roce 2010. Po čtrnácti letech velká voda opět ukázala svou sílu. Pro Lakomého to byla premiéra v roli dobrovolného hasiče. „Upřímně u hasičské jednotky v Ludvíkově jsem asi týden. Vzal jsem si dovolenou, ale oslovil mě velitel hasičů, jestli bych nešel pomoct, protože bylo opravdu málo lidí. Začal jsem pytlováním, v pátek na sebe poprvé v životě oblékl hasičský úbor, helmu, rukavice a vyrazilo se do terénu,“ vrátil se zpět v čase do událostí před ničivým víkendem.

Na zaškolení nebyl čas. „S čepadlem tak nějak umím, s lopatou taky, ale zbytek byl z mé strany poměrně chaos. Doslova jsem byl hozen do vody a musel se naučit plavat. Jste totálně promočený. Voda teče úplně všude, i do gumáků, a máte na sobě strašně těžké věci. Pracovat v tomto extrému, ať už u požářů nebo povodní, zaslouží opravdový respekt. Kdo nezažil, nedokáže si to ani trochu představit,“ vysekl poklonu profesionálním kolegům.

Jeho rajón byl převážně kolem bydliště. „Jezdili jsme hlavně po Ludvíkově a Novém Městě pod Smrkem, kde byly zatopené sklepy. Nic katastrofálního, jako v jiných částech republiky, se u nás naštěstí nedělo. Nejhorší situace byla u koupaliště, kde se to hodně vylilo,“ popisoval Lakomý.

Další kolegové pak jeli do hodně zasažené Višňové. „Byli jsme rozděleni na dvě jednotky. Jedna zůstala v Novém Městě a druhá jela do Višňové. Postupně jsme se spojili s kluky z druhé jednotky a nevypadá to tam vůbec hezky. Pan Melka (trenér Višňové pozn. red.) ale říkal, že to mohlo být ještě horší,“ prohlásil.

Višňová, sobota 14. září odpoledne | Video: Adéla Beranová

Přesto však byla obec, kde Lakomý působí jako hráč, opět velice poničena. „Jako vždy to nejvíce odnesli Višňová, Černousy a Předlánce. Dále to schytal Frýdlant, Raspenava a Hejnice. Smědá nemá žádná protipovodňová opatření. Žádná zdymadla či přehradu. Vždy záleží na tom, jak moc prší v Jizerských horách. Voda si pak udělá sama cestu do řeky a pak už se kouká jen na hladinoměry, kolik spadlo vody a kolik se dá očekávat dole,“ popsal bezmocnou situaci ve Frýdlantském výběžku.

Podle jeho slov by se tomu ale dalo z velké části předejít. „Povodí Labe by mělo vyčistit koryta Smědé, která jsou totálně zanešena. Všude jsou kameny, větve, klády a rostou tam stromy. Každý na to kašle a neřeší se to. Myslím si, že kdyby byla koryta vyčištěná, ani by se to přes víkend v Hejnicích či Raspenavě nevylilo,“ přispěchal fotbalista s návrhem na řešení.

Poté uznal, že už se po náročném víkendu těšil na odpočinek. „Bylo to peklo. Vyzkoušel jsem si čtyři dny v podstatě nespat. Naposledy jsem se trochu vyspal v pátek a po víkendu se už těším do postele, protože mě čeká pracovní týden. Za ty čtyři dny jsem naspal maximálně pět hodin,“ spočítal.

V úterý konečně přestalo pršet a situace se uklidnila. „V Novém Městě a Ludvíkově je to už v pořádku. Momentálně se uklízí naplavené bahno a odpad a postupně se odstraňují protipovodňové pytle,“ popsal Lakomý práce následujících dní.

Život se tak postupně začne vracet do normálu, i když to ještě nějaký čas potrvá. „Přes týden nejspíš tréninky ani nebudou. Musíme se pořádně vyspat a v sobotu být připraveni na zápas ve Šluknově. Pořád v hlavě slyším sirénu, protože těch výjezdů bylo opravdu hodně. V jednom domě jsme byli klidně dvakrát nebo třikrát, protože voda, kterou jsme odčerpali, byla za chvíli zpět,“ řekl na závěr.