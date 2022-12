„Myslím si, že to bylo pohledné, otevřené utkání. Později nahoru dolů, padlo hodně gólů. My jsme k tomu přistoupili tak, že hráli hráči, kteří neměli v poslední době takové vytížení. U některých nám to ukázalo, že s nimi můžeme počítat a u některých, že ty výkony nebyly úplně optimální,“ řekl po utkání trenér Liberce Luboš Kozel.

Tipsport liga:

FC Slovan Liberec - Bohemians Praha 1905 3:4 (0:2)

Branky: 65. a 76. Kozák, 89. Mészáros - 15. a 24. Drchal, 48. Vrána, 80. Dostál

Rozhodčí: Rouček - Kříž, Matoušek.

FC Slovan Liberec: Vliegen (46. Pešl) - Fukala, Plechatý (46. Mikula), Prebsl (65. Lexa), Preisler (46. Winkler) - Pourzitidis, Varfolomejev (75. Juzvak), Polyák (65. Valenta) - Frýdek (65. Červ), Rondić (75. Mészáros), Kozák (75. Višinský)