Nepřetržitelná dětřichovská parta! Lepší klub si neumím představit, říká Balog

S novými botami je to vždycky trochu loterie. V obchodě sedí, ale první výlet znamená nepříjemné puchýře. Nebo člověk až na denním světle zjistí, co si to pořídil za hrůzu. Nic z toho se nestalo Filipu Balogovi z klubu TJ Viktoria Elitex Dětřichov. Ten před zápasem s Chrastavou obul zbrusu nové kopačky a hned z toho byla rekordní smršť, šest gólů do sítě soupeře. Kolik jich ještě Filip nastřílí, než mu z nich zbydou jenom kolíky?

Kanonýr Filip Balog | Foto: Jiří Vízner

Kanonýr Deníku Ze stadionu v Polsku nás musela doprovázet policie, vzpomíná kanonýr Částek Rozjezd sezóny v A. třídě měli Žibřidice trochu pomalejší, ale teď se zdá, že jen tak něco… „Dostal jsem odměnu ještě před utkáním,“ usmívá se Filip. Výsledek utkání byl 13:4 ve prospěch hostů z Dětřichova. Kromě Filipa skórovali Vízner, Kraus a Šíma. „Byl to docela hezký zápas. Hlavně dobře chytal náš brankář,“ chválí Balog spoluhráče Patrika Remsu. Kolektiv je to, čeho si kanonýr v Dětřichově cení nejvíc. „Ta je nepřetržitelná,“ říká o oddílové partě. Jediné, co ho dokáže otrávit jsou zbytečné emoce. „Nemám rád, když se někdo vzteká a moc to prožívá. Já si chci prostě hlavně dobře zahrát,“ popisuje Filip. V nových kopačkách nastřílel Filip Balog šest gólů během zápasu.Zdroj: Jiří Vízner Kromě spoluhráčů mu záleží také na trenérovi a na kvalitním hřišti. „Máme parádní trávník i zázemí je dobré. Teď nám zrovna předělávají kabiny,“ těší se Balog. Fotbal hraje od svých šesti let. Následoval svého otce a bratrance, oba bývalé hráče Dětřichova. Kategorii mladších přípravek může hrát Filip do třinácti let, tedy ještě rok. Kam půjde se bude rozhodovat teprve až to přijde. Ale ve fotbalu má velké plány. „Chtěl bych se fotbalem živit. Přál bych si hrát za Slovan Liberec,“ vypráví útočník. Nechci střídat. Chci pořád hrát, říká mladý útočník Martin Punčochář Při dotazu na jiné koníčky bezradně krčí rameny. „Nebaví mě nic jiného než fotbal,“ přiznává. Každou volnou chvíli kope do balónu. Ve škole ho baví nejvíc samozřejmě tělocvik, ale na milost bere i angličtinu. Na hřišti jsou jeho nejsilnější stránkou nohy. „Nejlepší jsem asi v běhu. Jsem v týmu nejrychlejší útočník,“ říká Filip. Slabinou bývá občas hlava. „Moc mi nejdou trestňáky. Asi je to tím, že jsem nervózní a potom se netrefím,“ uvažuje střelec. Tréma mu ale nic nic neříká. „To vůbec nemám, zápasy jsou zábava,“ dodává Filip Balog.

