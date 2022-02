„Jsem rád, že to dopadlo. Těším se na první zápas. Jsem šťastný, že tu mohu být. Rád bych se postupem času začal prosazovat do základní sestavy. Rychlostně i co do fotbalovosti je to srovnatelné se Slavií. Je tu ale určitě větší zima než v Praze,“ podělil se ofenzivní záložník o své první dojmy.

Rodák z Hořína na podzim sbíral první ostruhy v dospělém fotbale v druholigovém FC Sellier & Bellot Vlašimi. V týmu trenéra Martina Hyského patřil mezi hráče s nejvyšší minutáží. Svými výkony ozdobenými i třemi góly přispěl k průběžnému skvělému čtvrtému místu.

Nyní se pokusí prorazit ještě o level výš. A znovu pod dohledem trenéra spjatého v minulosti se Slavií. Za Lubošem Kozlem s ním míří pod Ještěd také nejlepší podzimní střelec Vlašimi i druhé ligy Denis Alijagič, ten ovšem pouze na hostování.

Ani pro Višinského ale není případná cesta zpět do mistrovského klubu uzavřená. Jak potvrdil sportovní ředitel sešívaných Jiří Bílek, jedná se o přestup s možností zpětného odkupu.

„Má řadu výhod, nejzásadnější je ta, že kluby o takového hráče pečují jako o vlastního. Pokud se mu daří a prosadí se, můžeme ho za výhodných a dopředu daných podmínek získat zpět,“ popsal Bílek s tím, že podobně to na stejné trase fungovalo také u Jana Kuchty.

„V Liberci se rozvinul, vrátil se za velmi výhodných podmínek a ve Slavii dominoval,“ připomněl Bílek nyní už hráče Lokomotivu Moskva a dodal: „Pevně doufám, že by se u Denise Višinského mohl opakovat stejný scénář. Věříme, že díky takovému modelu si vybojuje pevnou pozici v sestavě Liberce, z čehož v budoucnu budou profitovat všechny strany.“

Pro mládežnického reprezentanta Višinského jde o teprve druhý přestup v kariéře. Ten první uskutečnil brzy poté, co pod vedením svého táty udělal první fotbalové krůčky v minipřípravce FC Mělník. Klub svou šikovností velmi rychle přerostl. Slavií pak prošel od nejmladších kategorií až po áčko. Za první tým si v lize kopl loni na jaře dvakrát celkem asi 35 minut, další start přidal v domácím poháru. Vrátí se v budoucnu?