S fotbalem začínal v Zákupech. Tehdy mu bylo pět let. Kromě kopané zkoušel i jiné sporty. Na základní škole hrál hodně basketbal, bavil ho i florbal. Zůstal ale u kulatého nesmyslu a zeleného trávníku.

Jakub Kisty, který pracuje v České Lípě, aktuálně kope krajský přebor za FK Stráž pod Ralskem. „Dlouhá léta jsem hrával v Kamenici, kluci mě tahali do Stráže. Tak jsem to zkusil, líbí se mi tady,“ nechal se slyšet v rozhovoru pro Deník.

Vraťme se k dlouhé koronavirové pauze. Poslední dva ročníky amatérských soutěží se nedohráli. Jak moc vám fotbal chyběl?

Fotbal mi chyběl hrozně moc, asi jako každému fotbalistovi, který nemohl jít na hřiště, kde by bojoval a hrál za svůj tým.

Jak jste vůbec prožíval období plné zákazů, omezení pohybu a opatření?

V této divné době jsem trávil všechen čas se svou přítelkyní a psem. Jezdili jsme po výletech a navštívili snad všechny vyhlídky a rozhledny na Liberecku a Děčínsku.

Jakub Kisty - fotbalista FK Stráž pod Ralskem.Zdroj: Zdroj: fkstrazpodralskem.mypage.cz

Na konci května přišlo pro sport postupné rozvolnění…

Tak tohle nejvíce sledoval trenér. Jakmile zjistil, že se můžeme vrátit na hřiště, domluvil trénink a posléze i nějaké přáteláky. Hlavně jsme ale doufali, že se se ještě rozjede sezona. To se bohužel nestalo.

Pojďme k vám. Kdy a kde jste s fotbalem začal?

S fotbalem jsem začínal v Zákupech, to mi bylo pět let. První trénink si zase tak nepamatuji. Vzpomínám hlavně na tu radost, že jdu poprvé na trénink. Ale víte, jak to je s nejmladší přípravkou. Kde je míč, tam je 20 dětí. Takhle to vypadalo i na mém prvním tréninku.

Nezkoušel jste i jiné sporty?

Určitě. Na základní škole jsem měl učitele, který byl zapálený pro basketbal. Takže ho museli hrát všichni. Mě to bavilo, i dneska bych si šel klidně hodit na koš. Dost jsem taky hrával florbal, se školou jsme měli dobrý tým, se kterým jsme se dostali až na mistrovství republiky. Tehdy jsme prohráli s nějakým týmem z Moravy.

Nová sezona klepe na dveře. Věříte, že se odehraje v kompletním programu?

Za měsíc nám to odstartuje…bohužel nevěřím, ale doufám, že se tato sezona odehraje od začátku až do konce bez určitých omezení nebo dokonce předčasného ukončení.

Přinesl vám fotbal nějaké kuriózní zážitky? Třeba nejlepší gól?

Nic kuriózního jsem asi nezažil. Fotbal mi dal plno kamarádů a skvělých vzpomínek. Na svůj nejhezčí gól si vzpomínám. Hráli jsme s Kamenicí proti Osečné. Já jsem trefil branku z mrtvého bodu v místech od rohového praporku.

Aktuálně kopete krajský přebor ve Stráži pod Ralskem. Proč zrovna tady?

Začínal jsem v Zákupech, kde jsem vyrůstal. Pak jsem hrál v Lípě za Arsenal, v Mimoni a chvilku právě ve Stráži. Následovalo několik let v Kamenici. Jenže to chtělo nějakou změnu a výzvu, kluci mě tahali do Stráže. S klukama jsem hrál futsal a pořád říkali, ať jdu do Stráže. Tak jsem to zkusil a líbí se mi tady.

Máte s fotbalem ještě nějaké větší plány?

Plány zatím nemám. Taky už nejsem nejmladší. Aktuálně jsem moc rád, že si mohu kopnout v takovém týmu, jaký je ve Stráži pod Ralskem.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás ještě baví?

Pracuji v Clarios plastics v České Lípě, kde vyrábíme komponenty pro autobaterky. Baví mě trávit čas s přítelkyní a přáteli. Mám rád procházky se psem.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Nefandím ani jednomu týmu z pražských S. Kdybych si měl ale vybrat, byla by to Slavia. Už jen díky kvalitě, kterou tenhle tým má.

Jak se vám líbilo vystoupení české reprezentace na letošním EURU?

Lepší vystoupení českého týmu na EURU asi nikdo nečekal. Kluci hráli výborně, držím jim palce do dalších turnajů.