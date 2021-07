S fotbalem začal docela pozdě, na trávník se poprvé dostal zhruba v deseti letech. Moc gólů nedává, naopak posbíral pár červených karet. V Jestřebí s fotbalem začínal, naposledy kopal I.B třídu v českolipské Lokomotivě. Od nové sezony se ale vrací do mateřského klubu, se kterým byc rád zabojoval o postup z okresního přeboru.

„V Jestřebí jsem doma, hřiště mám pár kroků od baráku. Na Lokotce už to nebylo, jako dřív, fotbal mě tam prostě nebavil. Zažil jsem tam tři krásné roky, ale chtělo to změnu,“ přiznal 25-letý Tomáš Karas, který pracuje ve Škoda Auto a je jasným fanouškem Slavie Praha.

V říjnu 2020 se zastavily nižší fotbalové soutěže, letos v květnu se rozhodlo, že už se nedohrají. Fotbal asi hodně chyběl, ne?

Abych byl upřímný, tak mi fotbal pár týdnů fakt dost chyběl. Postupem času to ale upadalo.

Bylo podle vás správné rozhodnutí amatérský fotbal přerušit a pak už nedohrát?

Byla určitá situace a muselo se to prostě řešit. Můj osobní názor je, že to bylo dobře vyřešené. Muselo přijít takové omezení, aby se snížil počet nakažených. Na druhou stranu bylo podle mě omezení až příliš dlouhé.

Věříte, že další fotbalový ročník se odehraje v klasickém režimu?

Moc bych si přál, aby se to všechno odehrálo tak, jak jsme zvyklí. Moc bych si to přál. Bohužel, stát se může cokoliv.

Pojďme k vám. Kde a kdy jste vůbec začal s fotbalem?

Začínal jsem u nás v Jestřebí. Poprvé jsem šel na trénink v deseti nebo jedenácti letech. Pak přišla taková ta klasika. Dorost v Doksech a pak Arsenal Česká Lípa.

Pamatujete si na své první tréninky?

Pamatuji si je moc dobře, jelikož vím, že mě to vůbec nebavilo.

Naposledy jste hrál v českolipské Lokotce, v nové sezoně ale budete hrát okresní přebor v Jestřebí. Proč?

Důvodů je několik, nechci je moc rozebírat… Kdybych měl ale přeci jen něco říct, tak v Jestřebí jsem doma a hřiště mám pár kroků od baráku. Mimochodem tam je moc dobré hřiště, na rovinu říkám, že je jedno z nejlepších v okrese. Dalším důvodem je fakt, že na Lokotce už to prostě nebylo takové jako v době, když jsem přicházel. Poslední dobou mě tam fotbal vlastně moc nebavil. Hrálo se mi tam dobře, děkuji Lokotce za tři krásné roky, ale chtělo to prostě změnu.

Fotbal vám přinesl jistě několik kuriózních situací. Vzpomenete na nějakou?

Určitě jich je dost, ale teď si nevzpomenu (smích).

Co třeba nejhezčí gól který jste vstřelil? Nebo nevšední červená karta, kterou jste vyfasoval?

Tak o mě se ví, že góly dávat neumím. Když jsem byl malý, tak jsem určitě nějaký hezký gól dal. Ve velkém fotbale jsem ale opravdu moc branek nedal. Když už se tak stalo, nestálo to ani za oslavu. Nějaké červené karty jsem dostal, ale musím přiznat, že všechny byly správné.

Jaká je podle vás kondice fotbalu na Českolipsku?

Snažím se sledovat fotbal na Českolipsku, zajímám se o výsledky. Podle mě byla kondice před covidovou pauzou dobrá, po ní je to horší. Člověk slyší různé informace z klubů. Je málo hráčů a někteří nevědí, zda to vůbec přihlásit. Je to škoda, ale chápu, že hráči prostě nejou.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jednoznačně Slavii Praha!

Prozradíte čtenářům, čím se živíte a co vás ještě baví?

Tak, jako většina čtenářů, tak i jí dělám ve Škoda Auto. Vždycky mě bavil jenom fotbal, přes koronavir jsem si ale docela oblíbil jízdu na kole.

Jaké plány a cíle máte do budoucna po fotbalové, ale i osobní stránce?

Fotbalové plány jsou jasné. Chceme v Jestřebí vyhrávat a bojovat o postup. Myslím si, že je teď v Jestřebí super parta a že budeme bojovat o nejvyšší příčky. Rád bych si v Jestřebí zahrál nějakou vyšší soutěž, to by bylo fajn. Osobní cíle? Uvidíme, co bude.

Dlouho jsme kvůli koronaviru nemohli prakticky nic. Jak jste to zvládal?

No, občas jsem se dost divil, co jde ještě zakázat. Zrovna lehce jsem to nezvládal, bylo to těžké období, stále to není ono. Doufám, že už bude jenom líp.