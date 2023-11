/FOTO, VIDEO/ Na pondělním srazu české reprezentace fotbalistek se bude hlásit i delegace z Liberce. Do hotelu Akademie ve Velkých Bílovicích dorazí mimo jiné asistent trenéra Petr Myslivec, v nominaci na nadcházející prosincové zápasy premiérového ročníku Ligy národů je obránkyně Dominika Huvarová a mezi náhradnicemi figurují rovněž další hráčky Slovanu Nela Sováková, Klára Ducháčková a Denisa Tenkrátová.

Liga národů fotbalistek | Video: www.youtube.com

„Jsme rádi, že se holky do nominace, respektive širší nominace, dostaly. Dominika je už asi na třetím srazu, do výběru zasáhly i nové hráčky, neboť musí zaskočit za zraněné a podobně. Dost zkušených holek tentokrát nebude k dispozici,“ řekl Petr Myslivec, jenž dělá v nároďáku asistenta hlavnímu kouči Karlu Radovi.

V pátek 1. prosince čeká národní tým Bělorusko, o čtyři dny později pak doma v letošní derniéře Slovinsko. „První zápas se kvůli politické situaci proti Běloruskám bude hrát v maďarském Györu, druhé utkání sehrajeme v Pardubicích,“ uvedl Myslivec, jenž společně s asistentem Jaroslavem Dittrichem dovedl liberecké ženy po minulý týden skončeném prvoligovém podzimu na čtvrté místo: „Vzhledem k pracovní vytíženosti a působení u reprezentace jsem na Jardu na klubové úrovni dost zásadních kompetencí přesunul. Řídí si to hlavně on.“

Zajímavé konfrontace se blíží, národní tým čekají velké výzvy. „Poslední dva zápasy prostě musíme vyhrát a doufat, že Bosna zaváhá a dostaneme se před ní,“ prohlásila záložnice Kamila Dubcová, hráčka AC Milán.

České fotbalistky mají za sebou v Lize národů aktuálně čtyři zápasy. V průběhu léta vyhrály ve Slovinsku 2:0 a také v Chorvatsku nad Běloruskem 2:1. Pak ale v říjnu dvakrát zaváhaly, když nejprve prohrály v Bosně a Hercegovině 0:1 a následně pak v domácím prostředí Malšovické Areny v Hradci Králové pouze remizovaly 2:2.

Zatím poslední utkání v Hradci Králové se ale zapsalo do historie. Tento zápas totiž sledovalo 7488 diváků, což je nový rekord na domácím zápase reprezentačního A-týmu žen.



„Podobnou atmosféru jsme v Česku nezažily, fandilo se od začátku do konce, parádní děkovačka. Snad to nebylo naposledy,“ dodala před posledními dvěma duely Dubcová.