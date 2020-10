/ROZHOVOR/ Martin Budzel má ve fotbalovém klubu Slovan Frýdlant více funkci. Oficiálně je předsedou a vedoucím mužstva A-týmu, ale podle svých slov je i servisman.

Martin Budzel. | Foto: archiv sportovce

Ve fotbalovém prostředí toho zažil už hodně. Jak sám prozradil, až skončí, tak se fotbaloví fanoušci, najmě ti z Frýdlantu, možná mohou těšit na knižní podobu.

Ve Slovanu Frýdlant působíte jako předseda klubu a zároveň vedoucí mužstva u A-týmu. V čem spočívají obě pozice?

Jako předseda se musím starat o chod a fungování klubu. Jelikož máme v klubu partu schopných a činorodých funkcionářů a úkoly máme rozdělené, je to vlastně takové kolektivní vedení bez ohledu na funkce. Jsem tak víceméně jen jedno kolečko ve velkém soukolí zvaném Slovan Frýdlant. Jako vedoucí mužstva mám na starost chod A týmu. Snažím se v týmu stejně jako v klubu nastavit rodinnou atmosféru. Před a při zápasech zastávám klasickou práci vedoucího. U toho naslouchám hráčům, ale i trenérům a snažím se jim plnit veškerý servis, aby se mohli soustředit jen na fotbal. Někteří kluci za mnou přijdou i s problémy z civilního života a pokud můžu, tak se jim snažím pomoci. Jsme taková jedna velká rodina. Před lety od nás pár kluků odešlo. Prošlo pár klubů a pak se vrátili s tím, že tady to bylo a je stejně nejlepší. To však je zásluha jich samých, jakou partu si vytvoří. Já jsem vlastně jen servisman. (úsměv)

Jak jste se k oběma rolím dostal a jak dlouho už je vykonáváte?

Kolem roku 1995 jsem byl trenér mládeže. Klub se dostal do velkých dluhů, odešli hráči, materiální vybavení a zázemí bylo taky hodně mizerné. Udělali jsme takovou naší oddílovou revoluci a klub převzali s partou stejných dobrodruhů jako já a pomalu se snažili tlačit Slovan opět nahoru ve všech směrech. Vlastně od té doby jsem ve výboru a prakticky od téže doby i vedoucím A mužstva.

Splnily obě funkce očekávání?

Ale já od těch funkcí přece žádné očekávání neměl. Je to práce, kterou jsem ochoten a schopen pro klub dělat. Naopak já jsem ten, který má plnit očekávání členů klubu, kteří mne do funkce zvolili.

Máte nějakou zajímavou fotbalovou historku z pozice předsedy klubu nebo vedoucího mužstva?

Těch historek za to čtvrt století je neskutečné množství. Až jednou skončím, tak to třeba sepíšu, ale to mě pak hodně lidí nebude mít rádo. (smích)

Zároveň hrajete Tip ligu a v průběžném pořadí vedete. Věříte si i na celkové vítězství?

Jdu do každého zápasu a chci vyhrát, jdu hrát mariáš a chci vyhrát, stejně tak i při člověče, nezlob se. Je tedy jasné, že i tady chci vyhrát. Kdybych nevěřil, tak to nehraji.

Jak dlouho už hrajete s Deníkem populární Tip ligu a proč jste se tak rozhodl?

Já ji hrál v době, kdy ještě nebyla v Deníku. On to možná málokdo ví, ale ta hra vznikla ve Vísce u Frýdlantu v devadesátých letech. Život ji vdechli pan Tuhý z Vísky a tehdy fotbalový světoběžník Saiko. Sběrné místo pak bylo ve Frýdlantu v potravinách na náměstí a výsledky se vyvěšovaly na tabuli ve výloze. Pak si toho všiml sportovní redaktor Cihlář z Deníku a přetavil ji do novinové podoby. Jelikož jsem soutěživý typ, tak je jasné, že mne hra od začátku chytla.