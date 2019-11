Los provedli legendární fotbalista Josef Jelínek, který získal stříbrnou medaili na MS 1962 v Chile, a jednatel společnosti MOL Josef Sládek.

Fotbalisté Liberce se ve čtvrtfinále utkají se Slováckem na jeho hřišti. „V tomto kole si nemůžete soupeře vybrat. Pokud chcete pohár vyhrát, musíte porazit každého. Slovácko je těžký soupeř a nedávno jsme odtamtud odjeli poraženi, tak jim máme co vracet,“ řekl na losu ředitel Slovanu Libor Kleibl.

Hráči Jablonce se vydají bojovat o postup do semifinále do Olomouce. „Na podzim děláme body, ale nehrajeme moc hezký fotbal, to si dělám srandu. Měli jsme štěstí v některých kolech na začátku, například Mladá Boleslav nás přehrávala, ale dokázali jsme vyhrát,“ uvedl výkonný ředitel Jablonce Petr Flodrman.

Liberec vyhrál domácí pohár dvakrát (2000 a 2015) a Jablonec rovněž dvakrát (1998 a 2013).