Podzim libereckého Slovanu byl tedy ve znamení omlazování?

Ano, tušili jsme, že nám v některých zápasech bude chybět zkušenost, znalost holek nejvyšší soutěže, protože ji předtím nehrály. Po deseti odehraných zápasem jsme rádi, že holky dobře do kádru zapadly, že to v kabině funguje naprosto v pořádku a že jsme v zápasech, až na nějaké výjimky, nepropadli.

Jaké nepovedené utkání myslíte?

Mrzí nás, a myslím, že i holky, domácí porážka s Brnem. Ve Varnsdorfu jsme s ním prohráli 0:1, porážka v plánu nebyla. Nebyli jsme schopní dotlačit míč do branky…

Co vás naopak potěšilo nejvíce? Pozitiva převažují, že?

Na druhou stranu za sebou máme zápasy, které snesou přísnější měřítko - uhráli jsme například bod na Spartě, kterou jsme potrápili už i v úvodním utkání v 1. kole (3:4).

V základní části vás po zimní pauze čekají ještě čtyři kola, s čím do nich půjdete?

Tím, že jsme si situaci zkomplikovali porážkou s Brnem, tak ty jarní zápasy budeme muset zvládat vítězně. Například do utkání se Slavií půjdeme s pokorou, ale i ji jsme už dokázali porazit. Prvořadým cílem bude se dostat do nadstavbové první čtyřky a tam soupeře potrápit. Nebude to jednoduché, Plzeň, s kterou jsme porazili 1:0 a čeká nás ještě druhý vzájemný zápas, nám dýchá na záda. I tenhle zápas hodně napoví, do jaké skupiny budeme mít nakročeno.

V minulé sezoně jste až do posledního zápasu usilovali o třetí místo a účast v evropských pohárech…

Přesně, tam rozhodlo až prohrané utkání se Slováckem a my už jsme to v posledních zápasech nedokázali dohnat.

Hrát o podobné pozice, potažmo o účast v Evropě, to by byl ideální jarní scénář?

Dokázali jsme si, že pokud nám všechno sedne tak, jak má, tak dokážeme hrát a být i konkurenceschopní i proti Spartě nebo Slavii, že jsme největší favority schopní potrápit a sebrat jim nějaký bod. Nechci být velkohubý, ale rádi bychom se dostali před Slovácko na třetí místo. Cíle budeme řešit až aktuálně kolo po kole, jak se liga bude vyvíjet.

Jaké byly předsezonní cíle?

Dali jsme si ty nejvyšší, abychom měli motivaci k práci a aby se holky posouvaly výkonnostně i výsledkově. Navázali jsme spolupráci s oběma pražskými S. Máme tady holky na hostování, které by s námi měly být do konce sezony. Jedná se o Švíbkovou a Ducháčkovou ze Sparty a ze Slavie Tenkrátová, Goretkiová a pátou je ještě Radka Hlouchová. To jsou holky, které se vesměs prošly reprezentacemi do 18 nebo hlavně do 19 let.

V nominaci na nadcházející prosincové zápasy premiérového ročníku Ligy národů proti Bělorusku v Györu a Slovinsku doma v Pardubicích je obránkyně Dominika Huvarová a mezi náhradnicemi figurují další vaše hráčky Nela Sováková, Klára Ducháčková a Denisa Tenkrátová. To je pro ně asi velká výzva a ocenění vaší práce ve Slovanu.

Posunou holky herně výš a ideálně do reprezentací, to je další z našich hlavnáních cílů. Myslím si, že výkony podávají dobré, ale jsou tam i další hráčky Terka Černá, Aneta Buryánová nebo i další.

Kádr zůstane pro jaro tedy stejný?

Teď jsme řešili nějaké zdravotní potíže, a tak je možné, že se tým o jednu dvě hráčky pro jaro ještě nějak změní. Snad holky z marodky naskočí do přípravy v plné síle, aby ta konkurence v týmu byla co největší.

Už máte narýsovanou zimní přípravu?

V hlavě představu máme, teď řešíme už jen detaily. Nyní budeme ještě dva týdny trénovat, protože nás v neděli čeká ještě od 14.30 pohárové utkání na Bohemians. To bude poslední ostrý zápas v tomto kalendářním roce. Chceme se dostat co nejdál. Podle papírových předpokladů jsme proti Bohemce jednoznačným favoritem a zápas bychom měli jednoznačně zvládnout. Nechceme opakovat dva roky starou blamáž, kdy jsme s třetiligovým týmem bohužel vypadli na penalty. Musíme se poctivě připravit a zápas zvládnout. Tenhle týden je ještě příprava pečlivé, ten další už může být zábavnější formou.

A dál?

Pak bude měsíční volno, po kterém, začneme, stejně jako loni blokem individuálních tréninků. Podobně nastavený začátek jsme měli i v minulé sezoně. Netrénuje se ještě v týmu, nejezdí se do Liberce, ale poměrně nám fungují posílané záznamy z hodinek. Na hřišti společně začneme třetí týden v lednu a samozřejmě to bude každý týden prokládané přípravnými zápasy.