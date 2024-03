/FOTO, VIDEO/ Liberecké prvoligové fotbalistky se v prvním soutěžním zápase po zimní přestávce představily ve čtvrtfinále českého poháru. S ostravským Baníkem si poradily skvěle a po výhře 4:0 jsou v semifinále.

Liberecké fotbalistky v Poháru FAČR. | Video: www.youtube.com

První březnový víkend patřil čtvrtfinálovým duelům Poháru žen FAČR. V semifinále, které má úřední termín v polovině dubna, se fotbalistky Liberce představí proti Spartě, Slavii či Slovácku. Už v neděli přivítají v 11. kole nejvyšší soutěže pražskou Slavii.

„Čekal nás první ostrý start v tomto kalendářním roce. Do pohárového utkání jsme šli s jasným cílem, a to postoupit do další fáze. Nechtěli jsme ponechat nic náhodě. Do zápasu jsme chtěli vystoupit aktivně, hrát vysoko a donutit soupeře k chybám. Tým si uvědomoval důležitost tohoto duelu a podle toho se začal vyvíjet již úvod utkání," řekl asistent libereckého trenéra Jaroslav Dittrich.

„Věděli jsme čeho lze v zápase využít, a v čem dokážeme být silní a nebezpeční. To vše se ukázalo už v prvních dvaceti minutách. Soupeře jsme do vážnějších šancí nepustili a po celou dobu zápas kontrolovali. Celý tým pracoval a plnil věci tak, jak jsme si řekli před utkáním. Konečný výsledek je odměnou za přístup a předvedenou hru v utkání," uvedl kouč.

Sobotní čtvrtfinálový program začal v Pardubicích, kam přijelo Slovácko. Moravanky šly rychle do vedení gólem Jančářové, následně se poprvé za Slovácko trefila Kashima a před přestávkou ještě proměnila pokutový kop Klímová. Po změně stran mířila dvakrát přesně Aneta Polášková, také poprvé se prosadila Nyby a na 7:0 uzavřela v závěru Obadalová.

Slovan potvrzoval roli favorita hned od prvních minut zápasu a po první pětačtyřicetiminutovce vedl po gólech Šušolové, Terezy Černé a Harvilové tříbrankovým rozdílem. Severočešky se radovaly ve druhém poločase ještě jednou, když navýšila vedení Buryánová.

V dalších čtvrtfinálových bitvách Poháru žen FAČR Pardubice podlehly Slovácku 0:7, Plzeň pražské Spartě 0:5 a Lokomotiva Brno pražské Slavia 0:6.

Liberec - Ostrava 4:0 (3:0)

Branky: 7. Šušolová, 14. Černá T., 16. Harvilová, 52. Buryánová. Rozhodčí: V. Kovářová – Z. Špindlerová, T. Strejcová. ŽK: Buryánová – Korvasová.

Sestavy:

Liberec: Pižlová – Švíbková, Huvarová, Buryánová (56. Ducháčková), Černá T. (67. Mastníková), Harvilová (56. Černá V.), Hlouchová, Katarská (67. Růžičková), Šušolová, Tenkrátová, Dinh Thanhová (56. Šubrtová).

Ostrava: Zelenková – Fojtíková (64. Babicova), Gaurová, Janíková, Korvasová, Krupníková, Lachká (46. Štěpánová), Molková, Pavlíčková, Vojtková , Waltrová.