Karel Prášil byl rychlá spojka Tatranu i Slovanu

Liberečák Karel Prášil patřil v dorosteneckém věku ke stavebním kamenům týmu, který to v roce 1955 dotáhl s Tatranem až do finále Přebo­ru republiky dorostu. I přes to, že zde tehdy tým podlehl báječným Ratíškovicím, byla v Liberci velká sláva.

Na snímku Slovanu Liberec z roku 1960 je Prášil zcela vlevo sedící. K poznání jsou např. Kletečka, Myslivec, Wiencek, Pasecký. | Foto: Archiv M. Cihláře

Tenkrát by Liberečtí zřejmě vyhráli, ale nejlepšímu kanonýrovi Františku Bílkovi zemřela matka a on nemohl jet. Kluci pod vedením trenéra Václava Ježka hrávali slušný fotbal, a také proto na ně chodívaly spousty diváků. Pro pozdějšího trenéra Sparty a zejména reprezentace to byla první trenérská štace. Karel měl k fotbalu velmi blízko již od mládí. Bydlel s rodiči nad dnešním hřištěm U Nisy, ve Sluneční ulici. Stačilo mu tedy seběhnout po schodech a byl na hřišti tehdejšího Tatranu, kde mohl honit mičudu. Často pohodil tašku u trávníku a na úkor školy se věnoval míči. Ale i takové „lumpárničky“ šly pochopitelně mladému fotbalistovi k duhu a měly vliv na výbornou techniku, kterou byl později vyhlášen. Útočník Michal Teplý podepsal smlouvu v NHL Přečíst článek › Z dorosteneckého týmu se později spolu s dalšími kamarády přesunul mezi dospělé a Tatran kvůli této kvalitní partě vytvořil druhý tým dospělých. Chodilo se na vojnu a po hráčích Tatranu sáhla nejedna Dukla. Karel narukoval do Dukly Praha a dva roky poté hrál za druholigovou Duklu Tábor. Zahrál si v dresu Dukly i proti svým a tehdy za „podivných“ okolností jeho Dukla v Liberci prohrála 0:8. Traduje se, že doktor Dukly dal mladíkům povzbuzující medikamenty a oni pak s bohorovným klidem, omámení léky, chytli debakl. Klubový lékař jim totiž omylem podal prášky na uklidnění. Přesto dobový tisk chválil u týmu poražených brankáře Poledňáka i Prášila, oba Liberečáky. Fotbal ho nebavil, tak přešel Marek Raibr ke kulturistice Přečíst článek › Po vojně v roce 1959 se vrátil do Liberce, do nově vytvořeného Slovanu, kde spolu s Láďou Ptákem vytvořili skvělou dvojku na levé straně. V těch letech měl Slovan velmi dobrý tým, v němž hráli např. Slabihoudek, Šíma, Snitar, Bája Moravec. Le­vonohý. Karel hrál spojku, Pták křídlo. Pamětníci vzpomínají na pokřik davů – „Držte si Ptá­ka…“ Stačilo totiž pohlídat si levé křídlo a Liberec se tolik neprosazoval. „Karel byl vynikající technik a Láďu Ptáka dělal doslova bleskurychlým. Jeho parádní přihrávky parťáka vždy našly a ten pak šusoval ze všech pozic. Cizinci ve Slovanu: Gyanovy přemety vedly až ke kauze rituální vraždy Přečíst článek › Buďto se trefil nebo ne. Každopádně to byla prda a vždy šou,“ vzpomíná Prášilův spoluhráč Jaromír Pasecký. To bylo za éry trenérů Jana Šímy a Cyrdy Musila. Liberec s mladými hrál na podzim 1959 velmi dobře a první prohru si připsal až v 7. kole. Návštěvy prý nic moc – nejméně však 3500 diváků. Po pěti letech působení ve II. lize však Slovan sestoupil až do krajského přeboru, což znamenalo odchod řady hráčů, mezi nimi také Prášila. Ten přestoupil do Varnsdorfu, kde také skončil. FOTO: Fanoušci podpořili nemocnici. Přidal se i Liberecký kraj Přečíst článek › Karel byl stejně jako jeho otec pokrývačem v přidružené výrobě TJ Slovan. Za manželku si vzal zdravotní sestru. To se jednoho dne ukázalo jako velké štěstí. Přišel totiž domů v dobré náladě a podařilo se mu prokopnout skleněné dveře. Rozřízl si nohu tak nešťastně, že to odnesla achilovka. Jeho žena mu poskytla první pomoc a zachránila mu tak život. S fotbalem na vyšší úrovni byl však konec a Prášil byl k vidění už jen v dresu neregistrovaných, kde také dohrával. I přes záchranu života při té nešťastné náhodě byla však jeho čára života krátká. Zemřel po těžké nemoci v 53 letech. „Karel byl ohromně společenský člověk a samozřejmě dělal i bejkárny. Z těch slušných vzpomínám, jak se vybírala v autobuse desetikoruna do čepice a jak byla tma, tak tam Karel jako fintu tehdy hodil papírovou tříkorunu. Ne, že by byl šetřílek, ale jen tak, pro srandu,“ vypráví Pasecký. Realizační tým Bílých Tygrů zůstává ve stejném složení Přečíst článek › S rodinou Karla Prášila je spřízněna také bývalá primátorka Liberce Martina Rosenber­gová. Je jeho neteří. Nositelem jména Karel Prášil je také dnes již 34letý vnuk známého fotbalisty. „Měl jsem dědu rád. Mamka mi dala jméno po něm a já jsem na něj patřičně hrdý,“ přiznal vnuk, kterého děda vedl k fotbalu, pochopitelně do Slovanu. Zdraví je rozhodně důležitější, má jasno předseda Slovanu Frýdlant Martin Budzel Přečíst článek › „Chvilku si ho pamatuji. V jeho bytě bydlím doteď, protože jsem tam po jeho smrti vyrůstal s babičkou. Měl jsem to blízko jak na hřiště, tak i na sportovní školu do ZŠ Barvířské,“ vzpomíná Karel ml., který po Slovanu, kde hrál za béčko III. ligu, vyměnil dres za německý. „Hrával jsem u Mnichova a za Neue­bau,“ dodal Prášil ml.

