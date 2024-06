Minulý víkend porazila rezerva libereckého Vesce Dolní Řasnici vysoko 7:0. Velkou měrou se na tomto výsledku podílel dvaadvacetiletý Jaroslav Čížek, který hned čtyřikrát rozvlnil síť za soupeřovým brankářem. Dolní Řasnice je evidentně jeho oblíbený soupeř, protože na podzim jí nasázel hattrick.

Jaroslav Čížek s kapitánskou páskou se snaží zabránit přihrávce soupeře. | Foto: soukromý archiv J. Čížka

Mladý levý záložník začínal s fotbalem už v pěti letech. „K fotbalu mě přivedli kamarádi. Hraji ho už osmnáct let. Začínal jsem v Ruprechticích, následně hrál ve Vesci, Mníšku a vrátil se zpět do Vesce, kde jsem opět poslední rok a půl,“ vyjmenovával své dosavadní fotbalové adresy hráč, jehož vzorem byl vždy Mario Götze.

Tentokrát řádil za rezervu v okresním přeboru, ale hraje už také I.A třídu. „Povedlo se mi už nakouknout i do A-týmu, kde občas vypomůžu. Postupně mě tam začínají více brát mezi sebe,“ pochvaluje si Čížek.

Čtyři góly ale vstřelil v dospělém fotbale poprvé. „To se mi ještě nepovedlo. Na podzim jsem dal shodou okolností taky Dolní Řasnici tři góly a teď ještě o jeden více. Nevím, proč se mi zrovna proti nim tak daří. Před zápasem jsme si řekli, že musíme za každou cenu vyhrát a všichni se 'hecli'. Navíc v okresním přeboru patří dolní Řasnice mezi ty slabší soupeře,“ přiznal.

Speciální motivaci před zápasem ale necítil. „Řekl jsem si jen, že to prostě musí sednout a vyšlo to až takhle. Navíc jsme měli fantastickou obranu,“ dodal s úsměvem a poznámkou, že to musel říct, jelikož by jinak dostal 'deku' od starších spoluhráčů v čele s Jiřím Pavlů.

A co jeho fotbalové sny a cíle? „V blízké době bych se chtěl stát stálým členem A-týmu a hrát pravidelněji. Dále moc nekoukám. Kdyby byla možnost, rád bych si zahrál například krajský přebor. Myslím si, že vyšší ligy už nejsou moc reálné. Vždy je ale možnost,“ nechává si otevřená vrátka fanoušek Slavie či Liverpoolu.