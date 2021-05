V sedmi letech nezačal s fotbalem, ale s hokejem. Tehdy Radim Pavlíček nastoupil do klubu HC Česká Lípa. Za pět let ale s hokejem praštil, nebavil ho. Rozhodl se přesunout na zelené trávníky.

Dnes 30-letý Pavlíček chytá krajskou I.B třídu za tým FC Kamenice. Sám říká, že je v Kamenici spokojený, velké fotbalové plány už nemá. „Na první tréninky si moc nevzpomínám. Ale vím, že jsem chtěl do brány, protože jsem nerad běhal. Hlavně mě to v brance bavilo,“ vzpomíná s úsměvem na své fotbalové začátky.

Radime, v říjnu se zastavily nižší fotbalové soutěže, v květnu se rozhodlo o tom, že letošní sezona už pokračovat nebude. Fotbal asi hodně chyběl, co?

Abych byl upřímný, tak mi fotbal zase tak moc nechyběl. Proč? Věnuji se více vlastní rodině a na fotbal už mi bohužel nezbývá tolik času. Podle mě bylo dobře, že se soutěže už nerozběhly. Dohrávat část podzimu a celé jaro v rámci pár měsíců by byl nesmysl. Budeme se o to víc těšit na začátek další sezony.

Věříte, že další sezona už proběhne „normálně“?

V to doufáme asi všichni, ale člověk v téhle době nikdy neví. Snad nás už nic horšího nečeká.

Pojďme k vám. Kdy a kde jste se vůbec poprvé seznámil s fotbalem?

Je pravda, že jsem v sedmi letech začal hrát hokej za klub HC Česká Lípa. Po pěti letech mě ale hokej přestal bavit, rozhodl jsem se věnovat fotbalu v FK Česká Lípa. Fotbal jsem měl asi více v krvi, protože můj táta kdysi taky chytal.

Takže jste od začátku vlezl mezi tři fotbalové tyče?

Je pravda, že na první tréninky si úplně nevzpomínám. Vím, že jsem chtěl být v bráně, protože jsem nerad běhal. Hlavně mě to v brance hodně bavilo.

Máte za sebou působení v Holanech, Lokomotivě, Arsenalu, nebo Stráži pod Ralskem. Jak hodnotíte tyhle fotbalové štace?

Na všechny týmy moc rád vzpomínám. Na Arsenalu jsem působil nejdéle, od žáků jsem se dostal až do A týmu. S Lokotkou a Stráží jsem hrál krajskou I.B třídu. Nejraději vzpomínám na působení v Holanech, kam mě přivedl trenér Barvíř, který mě vedl už na Lokotce. Postoupili jsme z okresního přeboru právě do I.B třídy, kde jsme hned další sezonu skončili druzí za FK Přepeře. Tenhle tým hrál letos třetí ligu. V Kamenici už jsem čtyři roky, jsem tu spokojený.

Zažil jste s fotbalem nějakou obzvláště kuriózní příhodu?

Bohužel mě žádná kuriozita asi nenapadá… Vlastně při jednom utkání v Holanech jsem si při zákroku zlomil nos o tyč vlastní branky.

A co nejhezčí zákrok, nebo naopak nejhloupější gól, který jste dostal?

Nejhezčí zákrok asi žádný nemám, nebo si teď nic nevybavím. Podařilo se pár zápasů, kdy jsem chytal proti bývalým týmům, jiné se zase nepodařily. Jsem spíše týmový hráč, takže je pro mě důležitý výsledek týmu. Když dáme více gólů tak se snažím, abych to klukům moc nezkazil. Smolných gólů už bylo hodně. Jako správný brankář je hned potom vytěsním z hlavy a soustředím se na další průběh zápasu.

Jak vůbec zvládáte to dlouhé covidové období?

Naštěstí jsem kromě sportování nebyl nijak výrazně omezen, takže si myslím, že to zvládám celkem dobře.

Sport už se dočkal postupného rozvolnění. Jaké byly první tréninky po tak dlouhé pauze?

První tréninky byly pro mé spoluhráče velkým překvapením. Od doby, co se mi narodila dcera, na tréninky nebyl čas, většinou na ně nechodím. Po rozvolnění už jsem byl ale dvakrát trénovat a dokonce jsem odchytal přátelské utkání. Za mě tedy samá pozitiva.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Ani jednomu. Jsem fanouškem Slovanu Liberec. Kdybych měl ale vybrat mezi Spartou a Slavií, tak asi Slavie. Líbí se mi jejich herní styl a úspěšná reprezentace v evropských pohárech.

Prozradíte čtenářům čím se živíte a co vás ještě baví?

Pracuji jako směnový mistr v jedné českolipské fabrice. Kromě fotbalu si rád zahraji rekreačně hokej. Ze všeho nejvíc trávím volný čas s manželkou a dcerou. V blízké době se těšíme na příchod dalšího potomka.

Je vám 30 let, máte ještě nějaké větší fotbalové plány?

Jak už jsem řekl, v Kamenici jsem spokojený. Fotbalové plány už asi nemám. Hlavně se nezranit a ještě si pár sezon zachytat.