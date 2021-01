Právě u ní se snaží realizační týmy nastolovat trendy a jít s dobou. „Myslím, že s dětmi pracujeme na velmi vysoké úrovni a to včetně porovnání s ostatními ligovými týmy i nejlepší trojkou, do níž patří Slavia, Sparta a Plzeň,“ prozradil hlavní trenér gólmanů Lukáš Macháček. Jak práce s mladými brankáři v severočeském klubu probíhá?

Klasické tréninky s týmem, k tomu každý týden jedna speciální jednotka se všemi kouči brankářů v akademii a gymnastická vložka navrch. Pod Ještědem přistupují k výchově mladých gólmanů zodpovědně, snaží se sledovat trendy. Realizační tým pro muže s rukavicemi tvoří v akademii Slovanu hned čtyři trenéři: Šimon Čamrda, který má na starost starší přípravku a mladší žáky, Miroslav Samoel trénující starší žáky, Jindřich Schöler pracující s mladším dorostem a Lukáš Macháček, pod jehož specializaci patří starší dorost a B-tým.

„V akademii působí hned čtyři trenéři brankářů, což je nadstandardní počet. Zastoupení máme i v nízkých kategoriích, což nebývá úplně pravidlem,“ uvědomoval si Macháček. Stejná je podle něj situace také v případně četnosti tréninků. „Máme k dispozici dokonce gymnastický sál v Home Credit Aréně společně se specialistou. Věřím, že právě tato možnost rozvoji kluků pomáhá, jde o jeden z našich velkých benefitů,“ pokračoval hlavní trenér gólmanů akademie.

Jak vlastně klasický týden práce s nadějemi působícími mezi tyčemi vypadá? Obvykle v pondělí se schází všichni brankáři (od žáků až k dorostencům) na devadesátiminutový speciální trénink, na němž je vedou všichni trenéři gólmanů v akademii. K tomu mladíci všech kategorií mají k dispozici ještě hodinu gymnastiky. Brankářští koučové následně dochází (2-3x týdně) také na klasické týmové tréninky, kde dostávají zhruba půlhodinu prostoru pro práci se svými svěřenci.

NAVZDORY KORONAVIRU

Plány a běžný chod liberecké akademie ale narušil, stejně jako přípravu ve všech sportovních odvětvích, koronavirus. Dění v klubu sice utlumil, nicméně nezastavil. „Oproti klasickým hráčům máme trochu výhodu, protože jsme zvyklí trénovat individuálně i za normální situace,“ komentoval Macháček.

Aktuálně spolu cvičí jeden trenér a jeden brankář. „Velká omezení v tom nevidím, nicméně týmové tréninky a herní praxe nám samozřejmě chybí.“

Proč? Některé zápasové situace zkrátka v tréninku namodelovat nejdou, gólmani si naučené věci nemohou ozkoušet v tempu utkání. „I když se snažíme cvičení směřovat tak, abychom se co nejvíc přibližovali zápasové praxi, trénink je stejně trénink a zápas zase zápas. Handicap z nehraných utkání je pro kluky obrovský,“ vysvětloval hlavní brankářský kouč akademie Slovanu.

Situaci rovněž ztěžuje skutečnost, že všichni mládežníci nepocházejí přímo ze severočeské metropole. Realizační týmy i tak každopádně dodržují speciální hodiny s každým gólmanem zvlášť. Mladším hráčům (mladším žákům a starším přípravkám) zadávají cvičení na posilování v domácím prostředí skrze online tréninky. Kategorie mají navíc své distanční týmové sedánky, kde hráči dostávají informace o protahování svalů a silových cvičeních. Brankáři se běžně připravují se svým týmem podle kategorií.

Zhruba před půl rokem trenéři zavedli novinku – přípravu v tématických blocích. „Po vzájemné dohodě jsme rozjeli třítýdenní bloky, točíme je neustále dokola s tím, že se ze sedmdesáti procent tréninky týkají dané problematiky,“ popisoval Macháček. První blok je zaměřený na rozehrávku nohama a to jak nakrátko, tak na dlouhou vzdálenost. Druhý blok patří centrovaným míčům a rozehrávce rukou, třetí se týká chytání polovysokých a vysokých balonů.

„Museli jsme teď bohužel přípravu malinko upravit. Věřím, že až se doba uklidní, na systém opět najedeme.“

Akademie se zároveň zapojuje do různých regionálních projektů, třeba právě brankářů se dotýká spolupráce Slovanu s OFS Liberec. Realizační mládežnický gólmanský tým vede tréninky na kempu OFS zaměřeném právě na fotbalisty s rukavicemi. „Snažíme se být aktivní, podílíme se na řadě projektů,“ dodal Macháček.

Následující cíle jsou jasné: pokračovat v nastolené koncepční práci a dál zvyšovat kvalitu výchovy talentů na severu Čech. „To je naše přednost," uzavřel hlavní kouč gólmanů akademie.

Tématické bloky přípravy libereckých brankářů v akademii:

1. blok: rozehrávka nohama (nakrátko i na dlouhou vzdálenost)

2. blok: centrované míče a rozehrávka rukou

3. blok: chytání polovysokých a vysokých balonů.

JAK SE RODÍ BRANKÁŘI?

Jsou gólmani gólmany hned od samotných začátků s fotbalem, nebo se jimi stávají až časem? Podle zkušeností trenérů v akademii libereckého Slovanu platí spíš varianta číslo dvě. Brankáři začínají většinou s fotbalem jako hráči v poli, což jim v jejich budoucí kariéře mezi tyčemi může pomoct, učí se totiž pracovat s míčem. Jak se mladíci do branky nakonec dostávají a který věk je pro začátky postové specializace ideální?

Co je základním předpokladem pro to, aby se stal malý fotbalista brankářem? „Aby to dítě do branky táhlo. To je pro nás, trenéry gólmanů, vůbec nejdůležitější,“ komentoval Lukáš Macháček, druhým dechem ale dodal, že takto proces většinou nefunguje. Děti začínají s fotbalem okolo pěti šesti let a v nejmenších kategoriích ustálená pozice brankáře ani neexistuje. Hráči se mezi tyčemi točí stejně jako v poli.

Posty se selektují kolem devátého roku fotbalistů, kdy přichází na řadu specializace. „Není ale problém, pokud kluk hraje například do deseti let v poli a teprve potom se rozhodne, že chce chytat,“ pokračoval hlavní trenér brankářů v liberecké akademii. Ba naopak, z některých hledisek je dokonce spíš dobře, když do sebe hráči soukají návyky hry nohama delší dobu. „Nábor brankářů v nejnižších kategoriích tedy vlastně ani není, spíš se postupně specializací gólmani vytváří,“ upřesnil Macháček.

DŮLEŽITÁ EMOČNÍ VAZBA

Stoupá postupem času počet zájemců o místo mezi tyčemi? „Dost často se stává, že jdou do branky kluci, kteří nestíhají v poli. Tím, že jsou například pomalejší, nebo mají herní handicap, zkouší pozici brankáře, což ale není úplně správná cesta, i když to tak někdy funguje,“ pokračoval šéftrenér brankářů akademie Slovanu. Počty uchazečů o hlídání malého vápna se neproměňují.

„Neřekl bych, že se v šesti letech cpe do branky víc kluků než v deseti, průměrně se najdou dva tři kluci, které to zkrátka na gólmana táhne,“ věděl Macháček. Základním krédem ovšem zůstává, že se fotbalisté musejí brankářem především sami chtít stát. Na emoční vazbě lze vystavět totiž mnohem lepší základy úspěšné kariéře…

Kryštof Rossmann