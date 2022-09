„Myslím si, že jsme vyhráli zcela zaslouženě. Během celého zápasu jsme měli jasnou dominanci v držení míče. Šancí jsme měli asi na dva, tři zápasy, takže škoda, že utkání skončilo jen 2:0. Myslím si, že by mu rozhodně slušel větší brankový rozdíl. Kaňkou na utkání bylo zranění Verči Černé. Obával jsem se, aby to na celku nezanechalo následky, protože to nevypadalo hezky. Ale tým se nějakým způsobem semkl a pokračoval v dobrém výkonu, který jsme nastavili od samotného začátku duelu. Holky si zaslouží pochvalu za přístup a další tři body,“ řekl kouč Petr Myslivec.