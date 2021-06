„Domluvili jsme se s hráči a zkusíme to,“ potvrdil hejnický sekretář Miroslav Malinský. „Na cestování je to stejné jako v I. A třídě, možná kratší vzdálenosti. Kraj jsme hráli a kluci to ještě chtějí zkusit. Navíc jsme měli fotbalově povedený podzim,“ podotkl sekretář třetího týmu I. A třídy.

Avizovaný odchod rezervy Stráže nad Nisou je vyřešen. Nakonec parta old boys, která působila v okresním přeboru, se přesouvá do Doubí. Pod hlavičkou Doubí však bude hrát jen III. třídu Jih. V ten moment se v přeboru uvolnilo jedno místo pro tým ze III. třídy.

DALŠÍ MOŽNÉ PŘESUNY

Podle Agentury JPP odchází z divize Nymburk, což by se mohlo promítnout i do našich soutěží v Libereckém kraji (možná mužstev bude víc). Alternativa jistě dobrá pro Turnov, který by rád vyšší soutěž hrál, ale v ten moment bude mít krajský přebor minus čtyři týmy (soutěž nechtějí hrát Mšeno, Chrastava a Doksy) a I. A třída by tak musela dodat stejný počet týmů (vedle Velkých Hamrů B, Lomnice a Hejnic) ještě jeden.

Následovaly by posuny z I. B třídy a také i z okresních přeborů.

JASNO AŽ PO LOSOVÁNÍ

Více jasno bude po losovacím aktivu Česka (19. června) a hlavně po aktivu kraje (21. června na KÚ v Liberci). Hotovo však definitivně bude až po losovacím aktivu okresu Liberec, který se uskuteční ve středu 23. června od 16.30 hodin v multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci.

Připomeňme účast klubů z kraje v soutěžích Česka – III. liga: Slovan Liberec B, FK Jablonec B a Přepeře, divize: Velké Hamry a Česká Lípa.