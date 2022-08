„Je to skvělý pocit, věřím, že kluci mě pak vezmou ještě víc. Ale za všechny góly můžu poděkovat hlavně ostatním, bez jejich nahrávek bych to asi nezvládl,“ hodnotí svůj start v novém týmu patnáctiletý útočník. „Myslím, že tým jako je v ročníku U17, je na takové výhry zvyklý,“ dodává Ondo. Mač na půdě Teplic skončil vítězstvím Slovanu 7:4.

Přestože Marka čeká teprve poslední rok na základní škole, zatímco někteří jeho spoluhráči jsou už v druháku na střední, věkový rozdíl nevnímá. „Myslím, že celý náš tým je kondičně na stejné úrovni a rozumíme si, protože skoro všichni z týmu chodili do sportovní třídy, kam teď chodím já,“ popisuje benjamínek. Kam budou mířit jeho kroky po základní škole ale ještě neví. „Je těžké se v tomhle věku rozhodovat, co chci dělat,“ přemýšlí Ondo.

Nedokázal jsem si představit, že bych pracoval v jedličkárně, říká Hořák

Brzký začátek podzimní části zkrátil tréninkové volno na pouhé dva týdny. „Myslím, že to na odpočinek bohat stačí. I tak jsem si volno skvěle užil,“ říká Ondo. Kromě fotbalu ho baví ještě posilovaní. Z tréninku tak vypadne jen málokdy. Minulý rok si ale musel fyzickou aktivitu na nějaký čas odpustit. „Řešil jsem zranění levého i pravého kotníku. Levý jsem si zranil hned při prvním mistrovském utkání proti Slavii Praha. Ten druhý při špatném došlapu při tréninku,“ vysvětluje Ondo.

Hrát fotbal byl jeho výběr, z rodiny se nikdo jiný fotbalu nevěnuje. „Pamatuju si, že nejdřív jsem patřil těm horším. Ale postupem času jsem našel motivaci a šlo mi to lépe a lépe,“ vzpomíná Ondo. Do party Slovanu přišel před dvěma lety v Ruprechtic. „Změna to byla veliká, vnímal jsem to skoro ve všem. Vnímal jsem, že kvalitnější trénink mi umožňuje se zlepšovat, a že mě kolektiv ve všem hodně podporuje,“ vzpomíná kanonýr a jedním dechem dodává: „Nikdy jsem toho rozhodnutí přestoupit nelitoval, naopak.“