Andrea Jarchovská začínala coby útočnice, ale už od přípravy na letošní sezonu, po příchodu nového kouče, začala hrát v obraně. „Začalo to už v přípravě. Přišel nový trenér a zkoušel mě do obrany. Odehrála jsem tam všechny přípravné zápasy a od té doby hraji v obraně i v lize. Musím říct, že mě to na nové pozici začíná bavit víc a víc,“ rozplývá se pětadvacetiletá fotbalistka.

ÚSPĚCH V LIZE MISTRŮ

Její spokojenosti se nelze divit. Slavia pod vedením kouče Michala Kolomazníka, který nahradil Pavla Medynského, aktuálního asistenta trenéra v mužském ligovém týmu Liberce, v nové sezoně zatím vyhrála všech pět ligových utkání, včetně derby na hřišti Sparty.

A uspěla i v prestižní Lize mistrů, když se do osmifinále dostala po výhrách 4:1 a 5:1 nad skotskými Hibernian. V prvním duelu se Jarchovská dokonce prosadila střelecky, když její dalekonosná střela zamířila přesně k tyči.

NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK

„Byl to pro mě nádherný a nepopsatelný pocit, když jsem viděla, že míč letí do brány. Ani jsem nevěděla, jak mám oslavovat. Chvilku se mi chtělo i plakat štěstím. Dát gól v Lize mistrů je něco úžasného, určitě sen každé hráčky,“ vypráví dívka, která s fotbalem začínala v Chrastavě.

Od mládí znala jen hru v útoku. O to větším překvapením jsou její současné spolehlivé výkony na pravém kraji obranné čtveřice. „Je to pro mě úplná novinka. Nikdy by mě nenapadlo, že budu hrát zrovna v obraně,“ říká Jarchovská.

VELKÁ KONKURENCE

Do týmu sešívaných přestoupila ze Slovanu Liberec v létě 2017, prosadit se do vyvolené jedenáctky se jí ale dlouho nedařilo. „Bylo mi jasné, že když přestoupím do Slavie, nebude to lehké. Je tu strašně velká konkurence. Nesla jsem to ale dobře, nepoložilo mě to. Říkala jsem si, buď to jednou přijde, nebo ne. A teď to přišlo. Jsem moc ráda, že jsem se dočkala,“ pochvaluje si.

A doufá, že si zahraje i proti slavnému Arsenalu. Právě londýnský velkoklub totiž bude soupeřem Slavie v osmifinále nejprestižnější evropské soutěže.

„Zápasu proti Arsenalu se nemůžu dočkat. Jen tak někomu se tohle nepoštěstí. Bude to těžké, ale dáme do toho všechno,“ slibuje velká obdivovatelka Cristiana Ronalda, která v anglické Premier League fandí spíše Chelsea, než londýnským Kanonýrům.

Vstřelí v LM další gól?

Aleš Vávra