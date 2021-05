Theodor Gebre Selassie sice oznámil plánovaný odchod z Werderu Brény po dlouhých devíti letech už během sezony, ale až dnes vedení klubu oficiálně potvrdilo, že nebude v další spolupráci s českým hráčem pokračovat.

Bývalý reprezentant se po sestupu Brém z Bundesligy rozloučil s fanoušky na Instagramu dojemným vzkazem. „Vážení fanoušci Werderu. Stále je pro mě extrémně těžké najít správná slova. Je mi neuvěřitelně líto celého klubu, fanoušků a města. Prostě jsme to nezvládli. Přál bych si s Brémami a Werderem lepší rozloučení. Jde o mé rozhodnutí s rodinou,“ napsal.

„Chceme se vrátit domů z rodinných důvodů, protože starší syn půjde v září do školy. I já na sobě po fotbalové stránce vnímám, že je čas angažmá v Bundeslize ukončit,“ svěřil se nedávno pro web gol.cz.

Čtyřiatřicetiletý obránce by se měl vrátit do Liberce. Právě ze Slovanu v roce 2012 po mistrovském titulu přestoupil do Německa. „Pokud mě Slovan bude chtít, tak bych rád zase navázal na ty čtyři sezony před odchodem do Brém, které byly korunované v roce 2012 mistrovským titulem. Po sezoně bude dostatek času, abychom se na tohle téma společně pobavili. Nedovedu si představit, že bych v Česku někam dojížděl hrát ligu.“

Trenér Liberce Pavel Hoftych se vyjádřil k možnému příchodu Gebre Selassieho pod Ještěd na začátku května. „Theo dal jasně najevo, že se mu už nechce nikde cestovat. V Liberci má rodinu, chce se tam vrátit, odvedl tam skvělou práci. Já a vedení jsme s ním už delší dobu ve spojení. Bavili jsme se i o pozici v týmu a postech, které je momentálně schopen hrát. Pevně věřím tomu, že se Theo k nám v létě přidá. Že spolu budeme pracovat a uděláme v Liberci ještě skvělou práci.“

Plácnou si?