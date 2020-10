Jenomže v domácím prostředí se jim vůbec nedařilo. Po prvním poločase prohrávaly už 0:4 a bylo víceméně jasné, že se druhá půle odehraje spíš jen z povinnosti. Když v 50. minutě přidala svůj druhý gól v utkání Eliška Dvořáková a zvýšila na 5:0 pro Slovácko, bylo definitivně rozhodnuto.

Slovan se dočkal alespoň čestného úspěchu v samotném závěru zápasu, kdy se prosadila Veronika Černá. Ta ale jen korigovala na konečných 1:5 z pohledu Liberce.

„Tentokrát je hodnocení jednoduché. Bohužel jsme nenavázali na předchozí dobré výkony a byli ve všech činnostech horší. Slovácko nás přehrávalo. My jsme začali trochu hrát posledních patnáct až dvacet minut. Malinko jsme měli problémy se sestavou, ale to vůbec neomlouvá. Snad nám pomůže pauza a dáme se zdravotně do pořádku. Na zápas musíme co nejrychleji zapomenout,“ řekl pro klubový web kouč Slovanu Josef Lexa.

Jeho tým měl odehrát další duel v sobotu 17. října v Turnově proti Pardubicím, ale mač bude muset být ze známých důvodů odložen na náhradní termín.

1. liga žen - 7. kolo

FC Slovan Liberec - 1.FC Slovácko 1:5 (0:4)

Branky: 90. Černá V. - 10. a 44. Friedrichs, 25. Dubcová M., 40. a 50. Dvořáková.

FC Slovan Liberec: Zuchová - Dlouhá (69. Vančurová), Němečková (46. Pouvová), Moťovská, Černá V. - Buryánová (64. Mastníková), Chapska, Košíková, Folprechtová (46. Tůmová) - Kantarská, Sováková A.