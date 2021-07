„Letní přípravu jsme začali 6. července. Trénovat budeme dvakrát v týdnu. Máme v plánu dva přípravné zápasy. V sobotu 17. července to bude proti Jablonnému v Podještědí, o týden později nás čeká Dubice. Po rozvolnění jsme trochu potrénovali, byl tam přátelák proti Dubici. Spíše bylo potřeba, abychom začali zase fungovat,“ přiznal Tomáš Vaníček.

Změny v hráčském kádru? Žandovský tým se příliš měnit nebude. „Kluci, co chodili, tak chodí dál. Máme tu z Horní Police Davida Kalinu. Ještě jsme v kontaktu se dvěma hráči, uvidíme, jak to dopadne. Kádr máme vcelku široký, ale kluci pracují na směny a když se to sejde, máme co dělat,“ zakroutil hlavou.

Cíle v kabině Spartaku jsou jasné. Udržet krajskou soutěž, nejlépe se pohybovat v jejím středu. „Záchrana je prvořadým cílem, byl bych moc rád za horní polovinu,“ má jasno. Na Žandov čekají ve skupině západ nové celky z Českolipska. I.B třídu budou hrát Doksy (pád z krajského přeboru) a Dubnice (postup z okresního přeboru). Do I.A třídy pak poskočila Lokomotiva Česká Lípa.

„U Doks nevíme, v jakém budou hrát složení. Dubnice? Víme, jaké je tam hřiště a jaký se tam hrál fotbal. Nakopávané dlouhé míče. Soupeři přicházejí a odcházejí. I.B třída je daleko vyrovnanější, než okresní přebor. Než se poslední ročník ukončil, tak jsme na tom nebyli dobře. Měli jsme těžký los. Než se ale soutěž zrušila, tak jsme dokázali porazit Lokotku. Tady je vidět, že tým zespoda může porazit tým z vrchu tabulky,“ pokýval hlavou.

Spartak hlásí změnu v trenérském postu, na lavičce se objevil staronový kouč. „Vrátil se k nám Honza Studenovský, který tady působil před dvěma lety. Tenkrát jsme spadli do okresu, tak odešel. Teď je zpátky. Kluci ho znají, uvidíme, jak to bude fungovat,“ zamyslel se Vaníček. „Pevně doufám, že nás čeká kompletní sezona. Nemám přehled, kdo je z našeho týmu očkovaný. Pokud se covid vrátí, tak věřím, že to bude v rozumné mezi. Třetina české populace je proočkovaná. Myslím si, že soutěže budou mít nějaké omezení, ale věřím, že se nebude nic rušit,“ pevně věří.

Žandovský fotbal trápí jedna zásadní věc. Tamní klub má mládežnické celky. Od přípravky po starší žáky. Dorost chybí. Proč? Na Českolipsku není okresní dorostenecká soutěž, nepomáhá ani spojení s děčínským okresem. „Tohle je hrozné. Kluci pak nemají kam jít. Je smutné, že nedokážeme ani ve spojení s Děčínem hrát dorosteneckou soutěž. Mohli bychom hrát tu krajskou, ale na to nemáme tolik dětí. Ti lepší odcházejí do Arsenalu, někteří do Horní Police. Máme spolupráci s Velkou Bukovinou, která hraje trojku. Tam pak nějaké kluky taky posíláme,“ vysvětlil Vaníček.

Žákovské soutěže mají výhodu v tom, že se hraje systémem 7+1 nebo 8+1. V dorostu to ale nejde. „V žácích vám stačí deset, jedenáct hráčů. V dorostu už je to ale minimálně patnáct. Je to těžké pro naše trenéry, kteří to dělají po práci a zadarmo. Vychováme tady děti, které nám pak odcházejí. To nás prostě trápí,“ dodal na závěr.