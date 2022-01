Tenhle rok byl ale pro sloupský fotbal fatální. Klub už se na podzim do žádné soutěže nepřihlásil a zanikl. Přesto to vypadá, že se v blízké budoucnosti bude zase na fotbal do Sloupu chodit. Ale o tom později.

Jak to vůbec před osmi lety vypadalo? „Je to jednoduché. Po postupu z okresu jsme to v krajské I.B třídě prostě nedali do kupy. Sestoupilo se a fotbal tady skončil. Nebyli hráči, někteří odešli sami. Já jsem tady byl na všechno sám. Přestalo mě to bavit, chtěl jsem si už odpočinout. Jeden člověk už to nemohl utáhnout,“ vzpomíná Jaroslav Salač, který ve fotbalovém klubu vykonával několik funkcí.

Opravit zázemí? To bude hodně tvrdé práce.Zdroj: facebookVe fotbalové historii se už několikrát ukázalo, že nepřipravený postup do vyšší soutěže může skončit blamáží. Tak, jako ve Sloupu. V sezoně 2012/2013 přitom okresní přebor nevyhráli, skončili třetí. První dva týmy (Zákupy, Dolní Libchava) postup odmítly.

„To víte, že nám postup uškodil. Kluci ale měli ambice a chtěli to. Šli jsme ze třetího místa, chtěli jsme to zkusit. Jak se nedařilo, tým se nám vlastně rozpadal a už se nedal dohromady,“ pokrčil rameny.

Jaroslav Salač se u sloupského fotbalu motal přes 20 let. „Ještě ve 43 letech jsem ještě hrál. Spadlo na mě správcování a další záležitosti. Už na to prostě nebyl čas a síly. Vím, že teď se to nadšenci snaží opět oživit, chtějí mít i žáky. Jedině dobře,“ zdůraznil Salač.

Na svůj fotbalový život ale vzpomíná moc rád. „Měli jsme tady opravdu výbornou partu, obec nám taky něco přispívala. Na druhou stranu se tady docela kradlo. Někdo nám vzal traktůrek na sekání, někdo nám vykradl kabiny. Nejvyhrocenější zápasy byly s Polevskem a nebo Svorem. Moc lidí na nás nechodilo, ale zase tady fanoušci rozuměli fotbalu. Raritou byl fakt, že se na nás chodili dívat i turisté. U fotbalu jsem byl celý život, bavilo mě to,“ pokýval hlavou.

Nyní už by ale Salač do fotbalového klubu nešel. Tuhle etapu má za sebou. „Byl jsem z toho na konci unavený. Je mi 65 let, běhat už nemůžu, na fotbal se koukám v televizi. Teď chci dělat činnosti, které mi fotbal bral. Baví mě třeba jezdit na kole. Ale podílet se na chodu fotbalového klubu? To už opravdu ne,“ usmál se.

Fotbal ve Sloupu vstává z mrtvých. Pomalu, ale jistě

Ačkoliv na fotbalovém trávníku ve Sloupu žádní fotbalisté nepobíhají, areál rozhodně neleží ladem. V létě roku 2020 se několik fotbalových nadšenců rozhodlo, že sloupský fotbal vzkřísí. Slova se přeměnila se postupně přeměnila v činy.

„Co nás k tomu vedlo? Určitě láska k fotbalu. Myslíme si, že fotbal na vesnici patří, chybí nám to tady. Zároveň nám bylo líto, že by časem hřiště jeho zázemí zaniklo,“ vysvětluje Petra Veselá, jedna z dobrovolníků, kterým zelený trávník není lhostejný.

Opravit zázemí? To bude hodně tvrdé práce.Zdroj: facebook„Před dvěma roky v létě jsme o tom začali debatovat. Pak to mělo rychlý spád. Dali jsme dohromady tým lidí, kteří měli podobné myšlenky. Zašli jsme na obec a během dvou měsíců se náš sen stal skutečností,“ usmála se Veselá.

Téměř osm let nečinnosti je na hřišti a zázemí opravdu hodně znát. Práce je tedy opravdu hodně. „Obec nám ze svého rozpočtu nakoupila materiál a my se pomalu pouštíme do rekonstrukce. Je toho ale opravdu hodně, co je potřeba uvést do funkčního stavu. Střecha, topení, toalety, sprchy, zázemí klubu nebo hrací plochu,“ vysvětlila.

Zhruba patnáct nadšenců tak postupně pracuje na oživení vesnického fotbalu. V této nelehké době zaslouží opravdu kredit. „Každý jsme si vzali něco na starost, od správcovství, pokladnu, trenérství, nábor nových hráčů. Samozřejmě o sobě dáváme vědět na sociálních sítích, obci a sloupském zpravodaji. Každý se něčím živíme, každý něco umíme, takže všichni společně chceme dovést toto sdružení k prvním zápasům a obecně k návratu fotbalu do naší vesnice,“ konstatovala Veselá.

Nadšení a zápal by byl ale bez potřebných financí k ničemů. To si uvědomují i ve Sloupu. „Bez podpory obce a sponzorů by to prostě nešlo. Dokážeme si dost věcí udělat svépomocí, ale finance k tomu prostě potřebujete. Jsme moc rádi, že obec k našemu nápadu oživit fotbal ve Sloupu přistoupila kladně a celkem v krátkém čase nám bylo předáno zázemí hřiště. Ze svého rozpočtu uvolnila nějaké finance. Máme také první sponzory,“ zdůraznila.

Cíle téhle party jsou jasné – vrátit do Sloupu amatérský fotbal. „Chceme hrát fotbal. Nabrat nové hráče, malé i chlapy a zapojit se do soutěží. Zároveň se chceme jako sdružení zapojit do dění akcí v obci, uspořádat například nějakou akci pro děti u nás na hřišti. Dále chceme, aby si mladí měli možnost někde zakopat,“ dodala Petra Veselá.