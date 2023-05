FOTO: Sen se po těsné prohře se Slavií rozplynul. Liga mistrů v Liberci nebude

Liberecké fotbalistky živily šance na třetí místo první ligy a postupu do Ligy mistrů do posledního kola nadstavby. Potřebovaly doma U Nisy porazit mistrovskou Slavii a spoléhat na prohru třetího Slovácka v souběžně hraném zápase na Spartě. Ani jedno nevyšlo – Liberečanky podlehly Slavii 0:1, Slovácko hrálo na Letné 1:1. „Chtěl bych holkám za celý rok, jak za projev v zápasech, tak i tréninkovou morálku, poděkovat. Všichni věříme, že co se nepovedlo letos, tedy třetí pozice, se povede příští rok,“ řekl liberecký trenér Petr Myslivec.

Liberecké fotbalistky (v modrém) na závěr sezony podlehly na stadionu U Nisy pražské Slavii. Foto: Jan Šlégl/FC Slovan Liberec | Foto: Deník/VLP Externista