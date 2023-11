Liberecký trenér Luboš Kozel ho chválil za šikovnost a hovořil o výborném řešení, boleslavský kouč Marek Kulič naopak mluvil o nekoncentrovanosti jeho hráčů. Hrdinou středečního osmifinálového střetnutí tuzemského fotbalového poháru MOL Cup se v každém případě stal 20letý útočník domácího Slovanu Filip Horský.

Liberečtí fotbalisté porazili v osmifinále MOL Cupu Mladou Boleslav 1:0. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

Na hřiště se dostal až v 84. minutě, přesto stihl v nastaveném čase svoji brankou zápas rozhodnout a poslat Slovan po výhře 1:0 mezi poslední osmičku. Mladá Boleslav v soutěži končí.

„Čekal jsem na ofsajdové linii, koukli jsme na sebe s Filipem Prebslem. Hezky mně našel křižnou nahrávkou za obranu a na mě už bylo jenom dobře si zpracovat balón a dát gól. Dotyk jsem si chtěl dát o něco lepší, více k bráně, abych to mohl dát kolem gólmana. Trochu mi to odskočilo do strany, pak už jsem se snažil jenom zkoncentrovat a trefit bránu,“ popsal klíčový moment z 91. minuty forvard, jenž na severu Čech hostuje z pražské Slavie.

Slovan se na nedělní prvoligový duel proti Českým Budějovicím, který začne na stadionu U Nisy od 15.00, naladil výhrou, která se nerodila úplně snadno. „Od začátku měla trochu převahu Boleslav, asi prvních dvacet minut nás docela zatlačili a my se z toho nemohli dostat. Postupem času jsme se dostali do té naší hry, měli jsme i nějaké náznaky šancí, i když to nebyly žádné tutovky,“ litoval mimo jiné bývalý hráč právě boleslavského klubu nebo druholigové Vlašimi.

Slovan postoupil mezi posledních osm! V nastavení rozhodl Horský

Po přestávce si všiml zlepšení. „Navázali jsme na výkon z druhé půle prvního poločasu a bylo to od nás na jednu bránu. Bylo tam dost šancí, které jsme sice neproměnili, ale to pak přišlo na konci. Boleslav teď má formu, dala 12 branek za dvě utkání, takže jsme rádi, že jsme to zvládli.“

V poháru dostává více šancí než v lize, trefy si i v této soutěži cení. „Pro každého útočníka je dobře, když dá gól, ještě takhle v devadesáté minutě, na domácím stadionu a před vlastními fanoušky. Snažím se mužstvu pomoct nejlépe, jak můžu,“ uvedl v rozhovoru pro oficiální klubový web.

Kdo by čekal, že šel branku i postup po zápase slavit, byl by na omylu. Kondiční trenér Pavel Čvančara naordinoval hráčům s malou minutáží v utkání běhání. „Připravil si pro nás docela chuťovky, nebylo to nic lehkého, ale museli jsme to odmakat, abychom měli stejné zatížení, jako všichni co hráli,“ dodal Horský.