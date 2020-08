„Turnaj se vydařil, i když bylo až moc krásně na fotbal. Loňské prvenství neobhájili rozhodčí z Českolipska, ale kvalitu potvrdili, když skončili druzí,“ shrnul za všechny rozhodčí Jaroslav Poživil.

Za krásného sobotního dne se sehrálo celkem 28 utkání, v nichž se předvedli rozhodčí a hráči ze starých gard. Týmy hrály každý s každým s pěti hráči v poli na 15 minut a polovinu hřiště. Všichni si řádně hrábli na dno svých sil, ale ty zkušenější mančafty měly třeba deset hráčů na střídání.

Na to doplatily zejména Ruprechtice, které střídaly jen dva a za pár minut její hráči lapali po dechu. Ale nakonec se podepsaly pod dva top výsledky – bezbrankově hrály s rozhodčími z ligy a deklasovaly 7:0 sudí z Jablonecka. „Asi zasloužené vítězství v prestižním turnaji. Když vyhrajete šest zápasů ze sedmi, tak není co řešit,“ diktoval Miki Nevyhoštěný z liberecké gardy. „Poslední náš zápas byl s rozhodčími LKFS a bylo to vlastně o celkové prvenství. Dali jsme jim 5:0, a to rozhodlo,“ doplnil Nevyhoštěný.

Pořadí: 1. stará garda Slovanu, 2. rozhodčí Českolipska, 3. rozhodčí LKFS, 4. stará garda Frýdlantu, 5. stará garda Ruprechtic, 6. rozhodčí Jablonecka, 7. ligoví rozhodčí z Liberecka, 8. stará garda Krásné Studánky.

Memoriál nese jméno bývalého rozhodčího Zdeňka Nádeníka, který zemřel v 48 letech po kolapsu v utkání krajského přeboru mezi Železným Brodem a Českou Lípou v listopadu 2018.

Ačkoliv mu byla okamžitě poskytnuta první pomoc a po následném leteckém transportu do liberecké nemocnice byl hned operován, svůj boj o život prohrál. Na jeho počest se hraje memoriál.