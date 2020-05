/FOTOGALERIE/ „Hrál fotbal v nejlepších mužstvech, hraje tenis, jezdí s autem odvážně jako závodník, jezdí na koni a skáče přes překážky… Sport, tělesná námaha, otužilost a dravá chuť k životu spolupůsobí hybnou pákou při tvorbě Burianově na jevišti,“ tvrdil spisovatel Emil Artur Longen v roce 1927.

Velký komik a sportovec Vlasta Burian. | Foto: Archiv M. Cihláře

Nejslavnější liberecký rodák (narozen 9. dubna 1891) bydlel s rodiči v Lucemburské ulici do svých 10 let, pak se Burianovi přestěhovali na pražský Žižkov. Z fotbalových žižkovských plácků se Burian propracoval nejprve do malého klubu Saturn Žižkov, odkud přestoupil do Slavoje.