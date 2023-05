Fotbalistky prvoligového libereckého Slovanu nastoupily ve druhém kole nadstavby porazily Slovácko 2:0. V důležitém utkání se soupeřem o třetí místo rozhodující o Lize mistryň zvítězily 2:0. Ve druhém poločasu rozhodly dvěma góly před téměř čtyřmi sty fanoušky Kateřina Bužková a Anna Šubrtová. „Je to velmi důležité vítězství, které se nerodilo vůbec jednoduše," řekl trenér úspěšného týmu Petr Myslivec.

Liberecké fotbalistky (v modrém) porazily v ligové nadstavbě Slovácko 2:0 a jsou v tabulce třetí | Foto: Deník/VLP Externista

Rozhodlo úvodních dvacet minut druhé půle, kdy domácí hráčky dvakrát skórovaly. Ve zbývající dvacetiminutovce podle oficiálního klubového webu se Slovan soustředil na bránění, takticky soupeře nepouštěl do velkých šancí a udržel výsledek zápasu. Díky výhře a zisku tří bodů poskočily svěřenkyně trenéra Myslivce na třetí místo zaručující Ligu mistryň.

„Přijel dobře připravený tým Slovácka, který v prvním poločasu hrál velmi dobře. Nepouštěl nás do šancí, ani do dlouhodobějších herních kombinací. My jsme působili zakřiknutě, bez pohybu, vyhazovali jsme jednoduché míče a špatně jsme nabírali hráče. O přestávce jsme si řekli, že musíme být odvážnější, více se nabízet a snažit se hrát chytře. Naštěstí holky do druhého poločasu vše daly. Byli jsme maximálně efektivní," chválil kouč.

"Po rychlém brejku jsme dali gól na 1:0. Soupeř byl nervózní a my jsme čekali na další šanci. Ta přišla a podařilo se nám zvýšit z penalty na 2:0. Poté jsme taktickým výkonem v bloku soupeře nepouštěli do šancí a dovedli jsme zápas do konečného výsledku 2:0. Jsme šťastní, a i přes chyby, na kterých budeme pracovat, doufáme, že se nám podaří na třetím místě setrvat. Chtěl bych poděkovat všem fanouškům i činovníkům Hrádku, kteří nám připravili velmi dobrý zápasový servis,“ dodal na klubovém portálu Myslivec.

První liga fotbalistek, nadstavba, 2. kolo:

FC Slovan Liberec - 1. FC Slovácko 2:0 (0:0)

Branky: 54. Bužková, 69. Šubrtová (pen.). Rozhodčí: Pachtová - Šálková, Hrušková. ŽK: Šušolová, Sováková - Pěčková. Diváků: 352.

Liberec: Pižlová - Kantarská, Košíková, Šušolová, Sováková, Huvarová, Křivská, Buryánová (90. Dinh Thanhová), Bužková, Šubrtová (77. Harvilová), Černá T. (88. Mastníková).

Slovácko: Růžičková - Polášková (60. Jančářová), Pěčková, Krejčířová, Jelínková, Ferencová, Žufánková, Jonášová, Valášková (71. Janků), Bayerová (77. Obadalová), Bláhová.