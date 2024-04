Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Fotbalový tým Clarios - ilustrační foto. | Foto: archiv firmy

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Liberecka, který se uskuteční 2. května v Železném Brodě, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal kapitán fotbalového týmu Clarios Petr Lebduška?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

O této sportovní akci, pořádané Deníkem, jsme věděli. Jelikož jsme všichni více méně fanoušci fotbalu, tak jsme si řekli, že bychom se zkusili přihlásit. Samozřejmě důležitá byla podpora vedení firmy, jmenovitě pana Bartoše a paní Minaříkové. Nebýt jich, nikdy bychom tento projekt nezkusili.

Logo firmy Clarios.Zdroj: archiv firmyJdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

No, abych řekl pravdu, tak vždy jdeme do utkání s cílem vyhrát. Myslím, že kdybychom tento cíl neměli, nebylo by to správné. Takže ano, chceme vždy uhrát co nejlepší výsledek. Nicméně na druhé straně je naším cílem se nezranit a turnaj si užít.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Toto je již náš třetí ročník, kterého se zúčastníme. Tým se oproti dvěma odehraným ročníkům obměnil. Někteří noví hráči přibyli, jiní se naopak letos nezúčastní. Mezi tahouny týmu budou určitě patřit Radim Pavlíček, Jakub Kisty a Martin Babic.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

Paradoxně často rozebíráme hokej (NHL), ale i téma fotbal se objeví. Určitě rozebíráme výsledky týmů, za které sami hrajeme.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?

Určitě na Modriče z Realu Madrid.

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Anglická liga, popřípadě španělská. Vidět v akci top týmy typu Arsenal, Liverpool, Manchester City nebo Barcelona či Real Madrid by bylo nádherným zážitkem.