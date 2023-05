Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Fotbalový tým ATREA s.r.o. | Foto: archiv firmy

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Liberecka, který se uskuteční ve čtvrtek 4. května v Železném Brodě, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídali zástupci fotbalového týmu, který na turnaj vyšle firma Atrea?

Jaké máte ambice v turnaji?

Ambice máme vždy ty nejvyšší. Určitě chceme podat kvalitní výkon a být v turnaji co možná nejúspěšnější. Minulý ročník jsme to měli skvěle rozehrané, vyhráli jsme základní skupinu, ale v semifinále jsme doplatili na taktickou stránku. Letos se z toho chceme poučit. Minulý ročník jsme v souboji o 3. místo zápas zvládli a odvezli si bronzovou medaili. Letos chceme dojít do finále, to je náš cíl.

Trénovali jste nějak na turnaj Deníku?

Zatím jsme měli pouze firemní turnaj, kde docházelo k nové nominaci na tento turnaj firem. Trénink jeden proběhl na umělé trávě ve Mšeně.

Kdo by měl být z vašeho týmu postrachem soupeřů a proč?

Doufám, že postrachem nebude pouze jeden hráč, ale tým jako celek. V týmu máme fotbalisty, kteří na nějaké úrovni hrají od okresu po krajský přebor, jako v mém případě. Hodně z nás prošlo žákovskou i dorosteneckou akademií FK Jablonce.

Pokud byste si musel vybrat: Slavia, nebo Sparta?

Sparta.

Koho ze současné generace fotbalistů nejvíce obdivujete?

Ze současné generace fotbalistů asi nejvíce obdivujeme Lionela Messiho z francouzského PSG a Cristiana Ronalda, který momentálně hraje za arabský Al Nassr. Momentálně má i fantasticky nakročeno i norský hrotový útočník Erling Halland z Manchesteru City.

Pokud vyhrajete celorepublikové finále, poletíte za odměnu na výlet do Evropy. Který zápas vás láká vidět?

Pokud bychom vyhráli, tak určitě Anglie, nebo Španělsko.

Soupiska: Martin Dutka, Petr Calta, David Bistiak, Lukáš Svozil, Tomáš Mokráň, Luboš Pumrle, Patrik Čížek, Pavel Bernát, Tomáš Tokár, Jan Šedina, Patrik Sytný.

Realizační tým: Milan Kocur, Jaroslav Pipek, Daniela Kubalová.