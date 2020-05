Sokol Pěnčín u Turnova (I. A třída). Z kádru nováčka soutěže nikdo neodešel. „Příchody také nemáme a jelikož po nečekané a nepříznivé pauze se stihl uzdravit Semenský a Vít, máme hráčů dostatek,“ řekl trenér Radoslav Kotrman.

Sokol se schází každý čtvrtek ve formě klasického tréninku na travnaté ploše a sem tam hráči vyplní sobotu společnou akcí v podobě jízdy na kole. Počet hráčů na tréninku je 12 – 16 s dvěma brankáři, což dává tréninku určitou kvalitu.

„V plánu máme trénovat do 13. června, kdy sehrajeme společné utkání mezi současnými hráči a hráči, kteří nám dali možnost pokračovat v Pěnčíně (např. Šerpán, Jindřich a Martin Škrétovi, Mynář, Jaroslav a Pavel Bártovi i správce Václav Vinš).

Vše bude zakončeno rozlučkou. Poté začneme tradičně klasickou letní přípravou a pohárem a budeme se těšit na první mistrovské utkání,“ doplnil Kotrman.

Sokol Ruprechtice (I. A třída). Celé jaro nebudou ruprechtičtí fotbalisté na svém hřišti, které se dostává do lepší kondice. V Ruprechticích netrénují ani mladí závodníci, kteří jsou rozeseti na hřištích ve Sport Parku, Doubí a Harcově. Na harcovské umělé trávě trénují dospělí spolu s dorostenci pod vedením trenéra Zbyňka Rampáčka.

VTJ Rapid Liberec (I. B třída). Ve velkém očekávání se po dlouhé době sešli Rapiďáci minulý týden. Areály na Letné i na Svojsíkové byly uzavřeny, takže se připravoali na umělé trávě v Harcově.

„V tomto přechodném období trénujeme klasicky pondělí, středa a pátek. Víkendy se snažíme vyplnit přípravnými zápasy. Takto to plánujeme alespoň do 19. června. Po tomto datu ubereme na jednu tréninkovou jednotku týdně. A po prázdninách, nejpozději 20. července, začne klasická letní příprava do nové sezóny. U nás díky nízkému věku kluků ještě stále rozhodují rodiče, kdy na dovču a poslouchat rodiče se musí,“ potvrdil trenér Václav Routa.

Do nového ročníku z dorostu přijdou pomoci další mladí, šikovní borci. „K mladému týmu je důležitá zkušenost, a s tou nám pomůže Honza Landyš, který se vrátil po půlroční pauze a snad i Dominik Noel, který byl rok na zkušenostech v Rynolticích. Pokud půjde vše, jak máme v plánu a nezhatí je opět nějaký moribundus, věříme, že s tímto mladým celkem opět potrápíme ty nejlepší týmy v naší soutěži.“ dodal Routa.

Jiskra Machnín (okresní přebor) drží stabilní kádr a prozatím žádné odchody ani příchody nejsou. „Postupně najíždíme na tréninky dvakrát týdně a domlouváme přáteláky, než začnou prázdniny. Bohužel účast na trénincích dospělých není tak hojná jako u mládeže nebo staré gardy. Nicméně je to dáno i tím, že se chlapům rozrůstají rodiny. Zde mají mou pochvalu za načasování do těchto nechtěných fotbalových prázdnin,“ uvedl předseda oddílu Nikos Romanopulos.

Na pozici hlavního trenéra končí Zdeněk Zbořil, který loni převzal post na domluvenou jednu sezónu. S týmem se však neloučí a v následující sezóně ho budeme moci vídat opět na trávníku.

Lokomotiva Horní Řasnice (III. třída). Hráči byli pilní od ledna a povedlo se i společné soustředění na chatě u pana Fabiana v Albrechticích, kde bylo 14 aktivních fotbalistů s trenérem Vlastimilem Jelínkem, který se o ně staral jako velký taťka.

„Jelikož nás od půlky března omezil koronavir, a tím byla zakázána veškerá sportovní činnost, k tréninkům jsme se vrátili opět začátkem května na našem hřišti a prohráli utkání s Jindřichovicemi 2:5 po velice slabém výkonu. Konečně jsme se odhodlali k velké rekonstrukci kabin. Hlavně z důvodu, aby po letech nechodili hosté do sprchy přes naši kabinu, ale volným vstupem z té své,“ sdělil Jiří Karlík z Řasnice. Zásadní změnou v kádru je posílení Jakubem Kaderou z Nového Města a po téměř dvou letech se k aktivnímu hraní vrátil odchovanec David Benda.

„Všichni se těšíme na trénování a hraní alespoň přátelských zápasů a hlavně na začátek podzimní části soutěže,“ přiznal Karlík. „Rád bych poděkoval obecnímu úřadu v Horní Řasnici a všem drobným sponzorům za jejich finanční podporu, bez které fotbal dělat nejde ani na této nejnižší úrovni,“ uzavřel člen výboru.