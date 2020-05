TJ Spartak Chrastava (krajský přebor) přišel o exligového Jiřího Štajnera a bratry Suky a ještě před soutěží stihl odhlásit béčko z okresního přeboru. Spartak trénuje ve středu a pátek, kdy se schází osmnáct borců. „Zatím nikdo nepřišel a ani po týmovém brífinku nikdo nepočítá s odchodem ve volném přestupu. Také trenér Michal Kolčava přislíbil své působení pro následující sezónu 2020/21,“ přiznal chrastavský šéf Petr Rozmajzl st., který se těší na novou sezonu v krajském přeboru.

Sokol Doubí v I. A třídě odstartoval již 8. května velice zlehka nohejbalem na tenisovém kurtu a na sobotu 30. května má naplánovaný přípravný fotbal ve Vratislavicích (od 17 hodin). Trenér Peter Sulo s asistentem Tomášem Brezinským zatím s hráči trénují úterý a pátky. „V pátek to bylo osmnáct lidí, v úterý 10 a patnáct. Jsme pohromadě, a to je důležité,“ přiznal Sulo.

FK Krásná Studánka (I. A třída). Do tréninkového procesu se hráči vrátili 12. května, kdy se na úvodní trénink trenérovi Bláhovi hlásilo 21 hráčů. Trénovat budou do 13. června a čekají je i dvě přátelská utkání (23. května v Hrádku a 13. června v Řepově). Pak hráči dostanou tři týdny volno a znovu se sejdou 7. července, kdy zahájí přípravu na novou sezónu (první příprava bude 18. července ve Frýdlantu).

„Změny zatím nejsou žádné. Budeme usilovat o návrat Tomana z Německa a do přípravy se zapojili i dva hráči z vyšší soutěže, kteří mají zájem u nás hrát. Jednání s kluby však bude určitě složité, zvlášť v této době. No uvidíme, kdyby to dopadlo, byl bych moc spokojený,“ uvedl trenér Krásné Studánky Milan Bláha.

Sokol Rozstání (I. B třída) nebyl s rozhodnutím o ukončení sezony dvakrát spokojen. „Bylo to pro nás nepříjemné, protože jsme za sebou měli velmi dobrou přípravu se skvělou účastí na trénincích, ale chápeme a je pro nás samozřejmostí, že zdraví je na prvním místě,“ sdělil předseda Roman Passian. Kádr zůstává stejný, jak v A, tak i v B mužstvu.

„ Podařilo se nám dohodnout na pokračování všech tří brankářů – Adama Krále, Jiřího Kumprechta i Jiřího Vrábela. Brankáře má pod palcem a jejich tréninky vede od zimní přípravy Dušan Kotlár, který je i trenérem brankářů v Přepeřích. Jsme rádi, že si jednou týdně udělá čas i na naše brankáře. Trenérské složení zůstává také nezměněno,“ podotkl Passian. Áčko má na starosti Passian, Mužák a Rybář, béčko Abraham a Černohouz.

„Začali jsme až po uvolnění vládou, máme za sebou dva tréninky s účastí 27 hráčů z pětatřiceti na každém tréninku. Trénovat budeme jednou týdně do konce června, začátek letní přípravy máme 16. července. V plánu je soustředění od 6. do 9. srpna v Jablonci nad Jizerou. Naším cílem pro nadcházející sezónu, a to i díky tomu, že jsme udrželi celý kádr, bude jednoznačně postup obou mužstev – béčko do okresního přeboru a áčka do I. A třídy. Pokusíme se pro to udělat všichni v týmu maximum,“ uzavřel trenér Passian.

Viktoria Dětřichov (okresní přebor). Po zranění se vracejí Marek Ráž a Martin Patrman. V Dětřichově ještě věří také v návrat na hřiště kapitána Válka, který měl problémy s kolenem.

„Máme dva nové borce – Pavla Širance (zahrál si ligu v Opavě) a Ondřeje Rašína, což jsou kvalitní borci. Trénujeme teď každou sobotu na našem pažitu fotbálek, aby pak chutnalo pivko. V pauze jsme se věnovali našemu pažitu, který je luxusní. Pořád jsme bez trenéra a máme pouze mentora našeho El Matadore Petra Slavíka,“ řekl dětřichovský Josef Mičunovič. Viktoria odmítla návrh na postup do I. B třídy za Dubou. V Dětřichově budou do soutěže mládeže přihlašovat U13 a zároveň se modlit, aby děti chodily.

AFK Nové Město (okresní přebor) sice ještě nezačal, ale chce zahájit trénování 4. června ve stejném složení. Posilami jsou Hřib z Chotyně, Kučera ze Žibřidic a René Pospíchal z Kunratic.

„Opustil nás Jakub Kadera, který přestoupil do Horní Řasnice,“ hlásí předseda AFK David Jalovičár.