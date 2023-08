Akademie mládeže FC Slovan Liberec ve spolupráci s Česko-německou fotbalovou školou pořádají dvoudenní mezinárodní turnaj pro hráče ročníku 2009 a mladší, jehož se zúčastní osm týmů, včetně třech zahraničních. Starší žáci Bayernu Mnichov tímto turnajem zakončí své týdenní soustředění v Liberci. Finále turnaje se odehraje v sobotu 26. srpna od 13:00 na hlavním stadionu U Nisy.

Společný trénink Bayernu Mnichov U15 a Slovanu Liberec U16 na Městském stadionu v Liberci. | Foto: FCSL/Jaroslav Appeltauer

Pokud vás zajímá mládežnický fotbal, je tento víkend určený právě pro vás. V Liberci, Turnově a Hrádku nad Nisou se totiž v pátek a sobotu bude konat prestižní mezinárodní turnaj Nisa Cup, kterého se zúčastní osm celků, z toho tří zahraniční. Neváhejte a přijďte se podívat na možné budoucí hvězdy světového fotbalu.

Účastníci turnaje:

Skupina A: Lyngby BK (Dánsko), FC Bayern München (Německo), SK Sigma Olomouc, FK Ústí nad Labem

Skupina B: AC Sparta Praha, FC Slovan Liberec, FC Slovan Liberec, Brighton and Hove Albion FC (Anglie)

PROGRAM

ZÁKLADNÍ SKUPINY - PÁTEK 25. 8.:



Skupina A - hřiště FK Turnov:

12:30 Lyngby BK v Ústí nad Labem

13:20 Bayern München v Sigma Olomouc

14:10 Lyngby BK v Bayern München

15:00 Sigma Olomouc v Ústí nad Labem

15:50 Ústí nad Labem v Bayern München

16:40 Sigma Olomouc v Lyngby BK

Skupina B - hřiště Letka:

12:30 Sparta Praha v Slovan Liberec

13:20 Brighton and Hove Albion v Hradec Králové

14:10 Sparta Praha v Brighton and Hove Albion

15:00 Hradec Králové v Slovan Liberec

15:50 Slovan Liberec v Brighton and Hove Albion

16:40 Hradec Králové v Sparta Praha

ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ - SOBOTA 26. 8.:

Skupina o 5.-8. místo:

hřiště Turnov:

8:30 - 13:00

Skupina o 1.-4. místo:

hřiště Hrádek n. N.:

8:30 - 12:30

Finále:

stadion U Nisy:

13:00