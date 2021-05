Jeho tržní hodnota i povědomí u fanoušků kopíruje jeho rychlost na trávníku. Rychlonohý krajní záložník Jakub Pešek zažívá rušné léto i ideální období kariéry zároveň. "Máte pravdu, jsem šťastný," přitaká 27letý rychlonohý expres, největší překvapení nominace reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého na červnové fotbalové Euro. Brzy ho čeká svatba a plejádu vzrušujících letních rošád může završit přestup do pražské Sparty!

Právě proti ní mohl dát nedávno U Nisy hattrick, přesto byl hvězdou zápasu a aktuální bilanci ligového ročníku má zatím šest branek a sedm asistencí. Zprava posílá před bránu ostré centry, zleva si navádí míč na silnější nohu, zadákům často ukazuje záda, přivádí je k šílenství. Ta rychlost snad ani není povolena… A kdo ho v srpnu 2018, kdy přicházel pod Ještěd z tápajících Českých Budějovic znal?

Pozornost ale už bystří i fotbaloví fajnšmekři mimo Liberec. Zaujal v Evropské lize, první minuty za národní mančaft sbíral šikovný středopolař ve chvíli, kdy musela být narychlo seskládaná zářijová sestavu kvůli koronavirové nákaze. Proti Skotsku (1:2) se při debutu i trefil. „Ten zápas mi hodně pomohl. Trochu jsem se ukázal. Měl jsem štěstí, ale to k fotbalu patří," vzpomíná hráč a na znamení souhlasu pokyvuje hlavou při zmínkách o jeho velké formě.

Český národní tým? To je pro něj čest! To se pozná i z jeho hlasu. "Už jako malý jsem na repre koukal a říkal si, jaké by to bylo, kdybych si za něj jednou zahrál. Všichni vědí, že nominace do reprezentace je těžká věc, která se jen tak někomu nepovede, obzvlášť pak na evropský šampionát. Trošku jsem byl i překvapený, ale tohle se neodmítá," ujišťuje liberecký rychlík.

Překvapení pozvánky na šampionát to možná bylo, ale… "Malý náznak o možnosti nominace jsem měl ve chvíli, kdy bylo jasné, že se národní tým rozšíří o další tři hráče. Když se Lukáš Provod zranil, věděl jsem, že na lajnu zase tolik alternativ není," přiznává pro klubový web, ale stejně dál se skromným výrazem.

Kvůli nominaci raději změnil i termín svatby. "Nechtěl jsem rušit takovou událost všem lidem okolo, těšili jsme se na to. Ale nakonec jsme termín radši přesunili," komentoval Pešek.

V tomto ohledu připomíná jeho story příběh verneřického odchovance Vladmíra Šmicera a jeho životní krok při Euro v Anglii v roce 1996, kdy si dva dny před finálovou bitvou s Německem odskočil k oltáři do Prahy. Pokud se česká parta dostane podobně daleko, do semifinále, bude po červnovém termínu měnit i ten 7. července…

Letní změny

Letní změny budou přesto dál pokračovat. A možná přímo i ty sportovní. O hráče, jehož tržní hodnota je podle uznávaného odborného serveru TransferMarkt nyní 15 milionů korun, se po odchodu Srďana Plavšiče a při zranění reprezentanta Ladislava Krejčího otevřeně zajímá Sparta Praha. Liberecký rychlík tak může klidně zastavit až ve stanici Letná! Nemluvě o variantě, pokud zaujme například na turnaji roku proti Chorvatsku nebo Anglii. Úvodní duel šampionátu národní tým sehraje 14. června právě (pro Peška opět) proti Skotsku.

Bude jeho sobotní ligová derniéra a 92. zápas v dresu Slovanu Liberec s olomouckou Sigmou i poslední v angažmá na severu Čech? "Já o nějakých spekulacích samozřejmě také vím, ale teď se soustředím jen na Slovan, na konec ligy, boj o teoretickou šanci v evropských pohárech a pak na reprezentaci," uzavírá štírek s číslem 10 a přezdívkou Péša.