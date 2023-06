Sedm let. Přesně tak dlouho trvala jeho cesta z Okresního přeboru do FORTUNA:LIGY. O víkendu se vrátil zpět. Jako asistent řídil utkání mezi Machnínem a Višňovou B, které odřídil bývalý ligový fotbalista Benjamin Vomáčka. Jak zvládl nováček své první utkání v roli hlavního rozhodčího, proč je těžké přivést nové rozhodčí a mnoho dalšího se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Ligový rozhodčí Michael Kvítek se vrátil do libereckého Okresního přeboru v roli asistenta. | Foto: Tomáš Honzejk/DENÍK

Jak velký je pro rozhodčího skok z FORTUNA:LIGY do Okresního přeboru?

Je pravda, že na zápase Okresního přeboru jsem nebyl nějakých sedm let. Naposledy vlastně, když jsem v této soutěži ještě působil. Úroveň je taková, jaká je, ale myslím si, že to byl dobrý a čistý fotbal bez nějakých zákeřností a velkých faulů. Bylo fajn pozorovat utkání z lajny, protože na chlapech jsem dlouho jako asistent rozhodčího nebyl. V profesionálních soutěžích jsem už rozdělení na hlavní rozhodčí a asistenty.

Vzpomenete si na Váš poslední zápas v roli asistenta?

Jsou to dva roky. Chodíme na dorostenecké kategorie, kde se střídáme jako hlavní rozhodčí a asistenti, ale na chlapech jsem nebyl na lajně přibližně dva roky.

Jak podle Vás zvládnul Benjamin Vomáčka zápas jako hlavní rozhodčí?

Líbilo se mi to. Má fotbalové myšlení a cítění. Samozřejmě naopak nemá rozhodcovské věci jako poziční postavení, ukazování a ponechávání výhod. Fotbal ale cítí jako správný ligový fotbalista a utkání dodal fotbalového ducha. I díky němu se hrálo pěkné utkání.

Byl to poklidný zápas. Myslíte si, že to bylo způsobeno Vámi jako rozhodčími, kteří utkání řídili?

Myslím si, že ano. (úsměv) Když přijedou rozhodčí, které týmy za prvé neznají a za druhé vědí, že jsou z vyšších soutěží a přidá se k tomu bývalý ligový fotbalista, mají hráči větší respekt. Benji (Benjamin Vomáčka pozn. red.) navíc ve fotbale něco dokázal a byli na něj hodní. Bylo to čisté, hrál se fotbal. Hezké sobotní odpoledne.

Tato akce byla uspořádána také proto, aby jste ukázali, že se mladí kluci nemusí bát pískání. Jak je ve větším počtu přimět k tomu, aby se z nich stali rozhodčí?

Snažíme se dělat vše možné. Různé tréninky a meetingy s nimi. Toto jsme pochytili v jižních Čechách, kde byl pískat Jan Koller. Řekli jsme si, že to také zkusíme. Obvolal jsem nějaké kontakty a Benji byl první, kdo si to chtěl zkusit. Chceme ukážat, že když se lidi přijdou podívat, nemusí se toho bát. Kluci, kteří si to chtějí zkusit, v tom uvidí podporu, že se opravdu nic neděje, když půjdou pískat a snad přilákáme nové tváře.

Jedním z velkých problémů je nadávání na rozhodčí a obecně kultura ve fotbalovém prostředí. Není potřeba apelovat více na kluby, aby uklidňovali své diváky a funkcionáře?

Samozřejmě máme předsezonní a zimní meetingy s kluby, kde se o tom bavíme. Samozřejmě když se pak hraje o body, postupy a sestupy, vždy tam jsou emoce a vždy tam budou. Myslím, že to je dobře, protože to, co má člověk rád, vždy vzbudí emoce. Fotbal je odraz společnosti. Bohužel dnes jsou k sobě lidé ostřejší a zlejší a ve fotbale se to jen propisuje. Pískat může člověk, co má silného ducha a jen tak se z něčeho nesesype. Musí na to být připravený, ale samozřejmě bych byl rád, kdyby se to trochu zmírnilo.

Postupy a sestupy v krajském fotbale? Víme, jak to bude

Kromě toho, že jste ligový rozhodčí, jste zároveň předsedou komise rozhodčích OFS Liberec. Co tato pozice obnáší?

Za prvé nábor rozhodčích a starání se o ně. Zajišťuji meetingy s kluby, kde vysvětlujeme pravidla a novinky v nich, aby byly v obraze. Stejně tak školíme i rozhodčí. Dále marketingová činnost, abychom zpopularizovali funkci rozhodčích a v neposlední řadě je to získávání financí. Kluci v okrese nevydělávají statisíce. Je to něco málo, taková brigáda. Když si pak mají kupovat dresy, karty, praporky či píšťalky, něco to stojí. Snažíme se tedy tyto věci zajistit zadardmo od nás.

Pozice předsedy rozhodčích je neplacená funkce. Je to tak?

Přesně tak. Všichni, co pracujeme pro OFS Liberec, tam jsme zadarmo. Děláme to ve volném čase hlavně z toho důvodu, že fotbal máme rádi a chceme libereckému okresu vrátit, že jsme z něho vzešli.