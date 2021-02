Vrchol s rozpaky. Přepeře přišly o čtvrt milionu a ještě k tomu platí

Po šesti letech, famózních každoročních postupech z fotbalového „pralesa“ až do třetí ligy, čeká Přepeře největší mezník jejich dosavadních dějin. Souboj o postup do osmifinále tuzemského poháru Mol Cup proti elitnímu českému klubu Plzni. Právě to je pro mančaft na Semilsku vrcholem, pro hráče životní zápas!

FK Přepeře. | Foto: Deník/ Tomáš Otradovský

„Těšíme se hodně, hlavně pro většinu kluků to bude svátek. Proto jsme o sehrání utkání přes různé komplikace hodně stáli. Zároveň ale cítíme rozpaky,“ přiznal místopředseda klubu Miroslav Kvapil. Nejen jemu a klubovému pokladníkovi kazí náladu několik faktů, které musejí vstřebat. „Mělo se hrát už na podzim u nás, přišly by tři tisíce lidí, ale vzhledem ke covidu a současným klimatickým podmínkám,“ lituje absence fanoušků a zároveň ztráty výhody vlastního hřiště. To je nyní mimochodem několik desítek centimetrů pod sněhem. A jde i o peníze… „Když začneme u vstupného, tak jsme přišli o čtvrt milionu. Další peníze stály testy. Už jsme je podstoupili před zápasem s druholigovým Varnsdorfem. To sice půlku platil svaz, ale nakonec přišlo 35 tisíc… Na dalších jsme byli v pondělí a sto tisíc bude stát i výlet do Plzně,“ nastínil finanční výdaje Kvapil s tím, že mužstvo vyrazí na dvě stě kilometrů dlouhou štreku vzhledem k počasí už v půl jedenácté dopoledne. Hrát se bude ve Štruncových sadech od čtyř. Bez přípravy a opor Mužstvo se minulý týden připravovalo na umělé trávě v nedalekém Turnově. „Ale fakt je, že budeme hrát po hrozně dlouhé době. Nikdo neví, co to udělá. Navíc nám budou někteří hráči chybět…“ Bolestná bude očekávaná absence 38letého lídra Jaroslava Nesvadby, bývalého hráče Zenitu Petrohrad, Jablonce či Mladé Boleslavi. „Má potíže s kolenem, zkoušel to, ale na celý zápas to nevidím. Nechceme opakované zranění riskovat, i když je otázka jestli se ještě něco bude v této divné sezoně vůbec hrát,“ zamyslel se Kvapil. Na konci přestupního termínu a vzhledem k tomu, že je ČFL pozastavena, navíc Přepeře zapůjčily rychlonohého leváka Konrada Zaradnyho, kterého si trenér Josef Petřík vyhlédl během úspěšného polského angažmá z Górniku Zabrze, na hostování do druholigového Vyšehradu. Snad alespoň tam se dostane do hry. To je plán. Slavná jména z ligy Přepeře měly a mají na soupisce zajímavá jména. V malé obci s tisícovkou obyvatel si zahrál například z obou pražských „S“ známý středopolař Martin Abraham, klub se dohodl i s bývalým brankářem Lokomotivu Moskva, Plzně, Sparty či Libercem Markem Čechem nebo v létě přivedl z ligových Českých Budějovic 31letého špílmachra Ladislava Martana (dříve Liberec, Slovácko, Hradec Králové, Žižkov či Varnsdorf). V dalším středečním zápase Olomouc rovněž třetiligové Domažlice. Do top 16 už postoupily Teplice, Slavia, Sparta, Mladá Boleslav, Brno, Slovácko, Bohemians 1905, Hradec Králové, Vlašim a České Budějovice. Postarají se Přepeře, ještě v roce 2013 účastník okresního přeboru, o další senzaci?

