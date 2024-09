Tak vysoké vítězství nikdo v týmu nečekal. „Mysleli jsme si, že to bude vyrovnaný zápas, protože Hlavice v prvních dvou kolech vyhrála a nám se naopak nepovedl zápas v Hodkovicích. Výsledek byl pro nás překvapením,“ přiznal Kusebauch.

Důležitý byl vstup do utkání a dva góly během čtrnácti minut. „Proměnili jsme hned první dvě akce, což nám dodalo klid do celého utkání. Hlavice sice snížila a chvíli to ještě bylo nervózní, ale do poločasu jsme dali třetí gól a druhou půli si mohli vysloveně užít,“ řekl fanoušek Liverpoolu či Slovanu Liberec.

Na domácí zápasy Liberce chodí se svou polovičkou. „Se ženou chodíme na Slovan, máme permanentky a jsme Slovaňáci,“ pravil hrdě.

Pak už se vrátil k letnímu vzniku B-týmu. „Jsme vlastně Ruprechtice z A třídy před patnácti lety plus dorostenci. Všichni si tenkrát z různých důvodů dali pauzu od fotbalu, ať už to bylo zranění, rodina nebo práce. Nedávno nás zařadili do frýdlantského turnaje jako starou gardu, kde poprvé vznikla myšlenka založit B-tým a opět si spolu zahrát,“ prozradil kanonýr, kdy se poprvé začalo uvažovat o novém celku.

Nakonec se z myšlenky stala realita. „V týmu nemáme hráče, kterému by bylo mezi 18 až 34 lety. Buď je to dorostenec nebo starý pardál jako já. Ať dělám co dělám, nebýt dorostenců, jsem v týmu nejmladší. Neříkal bych našemu mužstvu ani rezerva, protože z naší party nikdo nečeká laso do A-týmu. Nedivil bych se, kdyby se polovina týmu během podzimu zranila a museli jsme dohrávat jen s mladými,“ pronesl s hořkým úsměvem.

Kusebauch si se svými spoluhráči uvědomuje, že ambice už nejsou na prvním místě. „Je to pro nás už jen zábava. Nechceme ztloustnout a zestárnout. Fotbal je pro nás stále nejzábavnějším pohybem. Sejít se opět s kamarády je super, úplná nostalgie. Také přístup už máme jiný. Když je vám 25, jste do toho více zapalený než dnes, kdy si to jdete hlavně užít. Chceme si zaběhat, zapotit se a mít z toho radost,“ uvedl pětatřicetiletý borec.

Divočina v jejich zápasech tak v podstatě nehrozí. I když… „Kromě mě je většina borců nad věcí. Já jsem zrovna typ, který se těžko vyrovnává s pocitem křivdy nebo něčím podobným. Pískají nás mladí rozhodčí, kteří se učí a někdy je to těžké. Stále vás to nabíjí emocemi, to je pořád stejné,“ usmál se hráč, jenž prošel dorostem jabloneckého FK.

Nejen ve sportu je základem přátelství. „Vždy jsme měli perfektní partu a je to hlavní důvod, proč se vrací i kluci, kteří například nemají vazy v koleni a nemůžou hrát fotbal. Stejně přijdou na zápas alespoň fandit. Parta dělá více než samotný fotbal,“ má jasno Kusebauch.

A koho ve fotbale obdivoval? „Mými velkými vzory vždy byli Vladimír Antoš, Martin Dlabola a Michal Viktora,“ uzavřel se smíchem čtyřgólový střelec.