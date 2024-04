Ladislav Severýn si o víkendu připsal skvělý počin, když v domácím utkání proti Horní Řasnici nastřílel hattrick a velkou měrou tak přispěl k přesvědčivému vítězství 7:1, čímž si jeho celek udržel třetí pozici v tabulce. Třígólový střelec by si ale před startem zápasu na takovou potenci určitě nevsadil.

Hráč Sokolu Víska Ladislav Severýn. | Foto: osobní archiv L. Severýna

„Před zápasem jsem byl hrozně unavený. Ten den jsem byl celkově úplně mrtvý. Když jsem ale vstoupil na hřiště, cítil jsem se už dobře. Až ke konci mě trochu začaly brát křeče, protože mě dali do zálohy, a to jsem nečekal,“ usmál se sedmatřicetiletý plejer.

Fanoušek libereckého Slovanu či kanonýrů z Arsenalu vystřídal v nejpopulárnější hře na světě mnoho pozic. „Fotbal hraji od dětství. Začínal jsem jako brankář, ale brečel jsem, že chci dávat góly. Později mě tedy trenéři posunuli do pole,“ zavzpomínal s nostalgií v hlase.

„Dětství jsem odehrál ve Frýdlantu, poté jsem odešel do Vísky, kde působil můj táta a přál si, abychom si spolu zahráli. Odtud si mě ale vytáhli do Dětřichova, který hrál v té době A třídu. Tam jsem odehrál asi tři sezony,“ vyprávěl své putování po klubech ve Frýdlantském výběžku.

To ale ještě nebylo vše. „Vrátil jsem se do Vísky, ale opět si mě vyhlédli, konkrétně Pavel Zoreník z Hejnic a šel jsem k nim hrát krajský přebor. V Hejnicích jsem vydržel pět let, než jsem se vrátil zpět za tátou,“ a kruh se uzavřel.

V místním Sokolu si nakonec s otcem opravdu zahrál. „Splnil jsem mu sen a společně jsme si zahráli. On nastupoval do nějakých 65 let, to je neuvěřitelné. Ještě dnes, když mu je 72, má občas svrbění, že by si s námi šel kopnout, pokud nás bude málo,“ nechápe hráč, který se postavil během své kariéry například bývalým reprezentantům Jiřímu Štajnerovi či Lukáši Váchovi na zimním halovém turnaji LASVIT CUP.

Ten se k fotbalu vrátil po dlouhé době. „Měl jsem rok a půl pauzu, protože mi dělali plastiku kolena,“ prozradil s dovětkem, že nad koncem aktivní kariéry vůbec neuvažoval. „Jsem blázni, fotbal mám rád, mrzí mě ale, kam spěje,“ zamyslel se.

Vzápětí svou myšlenku rozvedl. „Mladí se musí prosit, aby si vůbec šli zahrát a všude se jen cpou peníze. Dříve se úroveň zvedala tím, že jsme jako mladí odcházeli do vyšších soutěží a byla to pro nás čest. Byli jsme rádi za každou minutu mezi dospělými, to dnes nevidíte,“ zakroutil Severýn hlavou.

S Vískou se drží na třetí pozici, která ztrácí čtyři body na druhé Habartice a pět na lídra z Bulovky. Postupové ambice ale v klubu nemají. „Myslím si, že ani jeden z prvních tří mančaftů v naší soutěži momentálně nemá úroveň dosahující na okresní přebor. Když už si to ale tým vykope, měl by si to jít zkusit. Pokud se nebude postupovat, nemá smysl nižší soutěže vůbec hrát,“ uzavřel.