V zápase Pěnčína s Rychnovem se prosadili pouze dva domácí hráči. Jeden z nich však zaznamenal hned tři branky, a tak se lídr krajské A třídy mohl radovat z devátého vítězství v řadě, když na domácím hřišti zvítězil 4:2. „Oslavy byly dlouhé,“ usmál se autor hattricku.

týmové foto fotbalového klubu TJ Sokol Pěnčín | Foto: facebook TJ Sokol Pěnčín

Momentálně prožívá nejlepší fotbalové období, ale začátky nebyly tak jednoduché. „K fotbalu mě přivedl táta, když mi bylo šest let. Začal jsem v Turnově, kde mi to příliš nesedlo a následně odešel právě do Pěnčína. Zde jsem strávil mládí až do žákovských kategorií. Poté se kluby spojily a hrálo se dohromady pod názvem Turnov/Pěnčín. Tak to bylo až do dorostu,“ začal Marek Vít s vyprávěním.

Za svou kariéru příliš klubů nevystřídal. „V mužské kategorii jsem hrál nejprve za Turnov B, pak jsem přestoupil do Doubravy a odtud zpět do Pěnčína. Je to takový můj mateřský klub,“ prozradil dvaatřicetiletý hráč.

Pěnčín vyhrál podeváté v řadě! Pěkný fotbal, chválil domácí kouč Hodan

V Pěnčíně mu momentálně nic nechybí. „Je to super. Po delších letech se potkáváme společně s kluky, se kterými jsme vyrůstali. Máme skvělou partu, dobrého trenéra a všechno šlape. Je to zábava,“ řekl spokojeně.

Pohoda z týmu sálá i na hřišti. Vždyť Pěnčín vede osm kol před koncem I.A třídu hned o devět bodů. „Užíváme si to. Daří se, vyhráváme a vedeme soutěž. Po zápasech zůstáváme vždy v hojném počtu, sedíme, povídáme si a je sranda,“ přiznal fanoušek Liverpoolu, že tým se neskládá jen na hřišti.

A co postup o soutěž výše? „O krajském přeboru se pomalu začínáme bavit. Zatím je to ve hvězdách. Asi to bude probíhat formou nějakého hlasování,“ zůstal Vít tajemný.

Poté se ale přeci jen rozpovídal o něco více. „Našemu stylu by vyšší soutěž možná vyhovovala, ale za mě postup spíše ne. Mám obavy, aby to nerozbilo partu, která momentálně je. Spousta kluků má nějaký věk a nejsem si jistý, že by chtěli do krajského přeboru. V případě postupu by možná raději skončili, ale je to jen můj osobní názor, neptal jsem se jich,“ dodal obdivovatel Zlatana Ibrahimoviće.

V posledním utkání se stal po vstřelení hattricku hrdinou, což ale rozhodně nečekal. „Momentálně jsem ani nebyl člen základní sestavy. Toto byl první jarní zápas, kdy jsem nastoupil od začátku. Byl jsem rád, že jsem se vůbec trefil a tři góly? To už byla jen taková třešnička na dortu,“ usmál se kanonýr.

Studenec se proti Semilům zapotil. Virus zmaru, popsal trenér první poločas

Jaký je tedy recept na takovou střeleckou produktivitu? Nejprve udělat chyby, a pak je odčinit. „V první půli jsem sice jeden gól dal, ale zároveň jsem byl namočený v obou situacích, kdy jsme inkasovali. O poločase mi to bylo líto vůči klukům, kteří dřeli a já to takto zazdil. Chtěl jsem jim to vrátit a naštěstí se to povedlo dalšími dvěma góly. Moje osobní chyby mě motivovaly, abych zápas otočil. Měl jsem radost a oslavy byly dlouhé,“ zakončil Marek Vít s úsměvem.