O vítězství rozhodl Lochman čistým hattrickem již v prvním poločase. Po přestávce pak přidal ještě jednu branku. „První poločas se nám dařilo a vyhráli jsme ho 4:0. Do druhé půle jsme trochu prostřídali prohráli ji 2:3. Zápas tedy rozhodl hlavně první poločas,“ přiznal fanoušek libereckého Slovanu či slavné Barcelony.

Prozradil také, že to nebylo poprvé, co se takříkajíc utrhl ze řetězu. „Už minulý rok se mi povedlo dát čtyři branky v okresním přeboru. Myslím si, že to bylo proti rezervě Frýdlantu, ale nejsem si tím úplně jistý. V A třídě jsem dal nejvíce dva góly,“ řekl Lochman, který kromě fotbalu hraje také futsalovou divizi za Pampuch Liberec.

Nejvíce se ale soustředí na fotbalové A-mužstvo Bílého Kostela v liberecké A třídě. Loni však nechybělo mnoho, aby se se svými spoluhráči proháněl po trávnících o soutěž níže. „Je to mnohem lepší než minulý rok, který byl katastrofální a do posledního kola jsme hráli o záchranu. Letos se daří, jde nám to a body sbíráme, za což jsem rád,“ pravil spokojeně.

V této sezoně se naopak s týmem drží na špici tabulky. Čím si to vysvětluje? „Je to o štěstí. V minulé sezoně jsme hodně zápasů prohráli o jeden gól a letos je to přesně naopak a většinou o gól zvítězíme,“ přemítá křídelník, jehož oblíbenými hráči jsou Lionel Messi či Brazilec Neymar.

Nejpopulárnější sport této planety hraje od útlého dětství. „K fotbalu mě přivedli rodiče. Hrál jsem ve Slovanu Liberec nějakých čtrnáct let. Tam to ale nakonec nevyšlo a rozhodl jsem se, že půjdu do Bílého Kostela, kde bydlím a mám partu kamarádů. Měl jsem ještě možnost jít do Hrádku nad Nisou, ale rozhodl jsem se takto,“ zavzpomínal třiadvacetiletý záložník.

Ten také přiznal, že by si ještě chtěl vyzkoušet vyšší soutěž. „Samozřejmě bych byl rád, kdyby se našla cesta výše, ale nemyslím si, že se to povede. Pokud se nenajde, budu dále hrát fotbal pro zábavu v Bílém Kostele,“ dodal Lochman na závěr.