Se svými spoluhráči táhne JOKERS za vysněným postupem do krajské B třídy. K momentálně čtvrtému místu přispěl deseti brankami v sedmnácti utkáních. Naposledy zaznamenal hattrick na hřišti Krásné Studánky a stal se tak kanonýrem libereckého okresu za uplynulé kolo. Deník přináší exkluzivní rozhovor s Lukášem Šrajbrem.

Hráči JOKERS (ve vínovém) při nástupu k utkání. Lukáš Šrajbr třetí zleva. | Foto: se svolením L. Šrajbra

Šestadvacetiletý útočník se po trávnících prohání od mládí. „Fotbal hraji víceméně od šesti let. Přivedl mě k němu táta a viděl jsem to u bráchy, který je o rok a půl starší. Jednou mě vzali na trénink do Ruprechtic a už jsem u toho zůstal,“ vzpomíná Šrajbr na začátky.

Ocitl se také v největším klubu na severu Čech. „Ve 14 letech si mě vyhlédl Slovan Liberec, kde jsem chvíli hrál, ale nevyšlo to, protože jsem na to během puberty začal tak trochu kašlat,“ přiznal s lehkým úsměvem.

Další taková šance už nepřišla. „Následně jsem se vrátil do Ruprechtic, odkud jsem později odešel do Všechlap. Ty hrají III. třídu ve Středočeském kraji. Naposledy si mě stáhl Vláďa Pospíšil do JOKERS, kde momentálně působím,“ prozradil, jak se ocitl v klubu, který hraje svá domácí utkání v Raspenavě a nemá vyloženě svůj areál.

A proč zrovna JOKERS? „Hraje za ně můj nejlepší kamarád Dan Mraček, přes kterého Vláďa klasicky zatahal za nitky a přestoupil jsem,“ usmál se Šrajbr s poznámkou, že právě Mraček je jeho fotbalový vzor.

V žolíkách, jak se klubu přezdívá, mu nic nechybí. „Jsem spokojený. Budu rád, když to zde potáhneme co nejlépe a co nejdále. Máme dobré výsledky, skvělou partu. Vláďa suprově organizuje vše kolem klubu včetně soustředění. Tréninky s Míšou Čurdou mají úroveň a jsou super. Tohle všechno se pak odráží na výkonech,“ myslí si forvard.

Ze čtvrtého místa momentálně ztrácejí pouhé tři body na rezervu Višňové a přiznávají, že po vyšší soutěži šilhají. „Určitě chceme postoupit. Myslím si, že herně máme na to, abychom něco předvedli, pokud se tam dostaneme. Uděláme pro postup maximum, ale je to ve hvězdách,“ pokrčil rameny.

Jeho góly k tomu mohou samozřejmě dopomoci. Naposledy vstřelil hned tři. Odnesla to poslední Krásná Studánka. „Před utkáním jsem se necítil nijak zvlášť dobře nebo špatně. Byl jsem trochu unavený z celého týdne, ale to je skoro pokaždé. Do každého zápasu ale samozřejmě vstupuju s tím, že chci podat co nejlepší výkon. Tentokrát to tam napadalo a jsem za to rád,“ řekl Šrajbr.

Velký přestup už neplánuje. Musela by to být jedině obrovská bomba. „Přestoupil bych jedině v případě, že by se mi ozvali z Borussie Dortmund nebo Realu Madrid. Od malička mám rád Dortmund, který se teď dostal do finále Ligy Mistrů. Určitě jim budu fandit. Třeba se s JOKERS také podíváme někdy do finále,“ zasnil se s úsměvem.