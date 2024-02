/FOTO/ Fotbaloví dorostenci v kategorii U17 nehrají pouze ve svých mateřských klubech. Trenér Martin Janošík vede společně se svými kolegy také okresní výběr tohoto ročníku, ve kterém se potkávají hráči z různých libereckých klubů a jednou měsíčně si změří síly s jiným okresem.

Trenér výběru OFS Liberec Martin Janošík připravuje hráče na poslední soutěžní utkání. | Foto: Deník/Tomáš Honzejk

„Blíží se poslední meziokresní zápas Libereckého kraje, ve kterém nás čeká semilský výběr. Předchozí dvě utkání prot jabloneckému a českolipskému výběru jsme vyhráli, takže jsme zatím stoprocentní,“ pochválil kouč svůj výběr.

Ten je tvořen z hráčů mnoha týmů. „Jsou zastoupeny například Ruprechtice, Krásná Studánka, Doubí, Hrádek nad Nisou, Frýdlant a tak dále. Je jich více a nerad bych na některý celek zapomněl. Jedná se ale o mužstva, které hrají nejvýše krajský přebor, tudíž nejsou zastoupeni hráči Slovanu Liberec,“ upřesnil Janošík.

A jak se vlastně takový výběr tvoří? „Objíždíme zápasy a komunikujeme s trenéry, kteří nám doporučí své hráče. Většinu jsme ale vybrali společně s kolegy na základě sledování,“ prozradil muž, který prošel všemi mládežnickými kategoriemi libereckého Slovanu.

Na tréninky chodí poměrně velké množství talentů. „Scházíme se minimálně dvakrát měsíčně a jednou v měsíci se hraje soutěžní utkání. V kádru máme přes 30 kluků, ze kterého děláme výběr na zápasy, který čítá 18 hráčů,“ řekl Janošík.

Hráči si moc dobře uvědomují, kam se dá z tohoto výběru dostat. „Mohou si vás všimnout skauti z větších klubů, kteří chodí na zápasy. To je největší motivací,“ má jasno šestnáctiletý Matěj Nyč, který hájí barvy Ruprechtic.

Hráči libereckého okresního výběru naslouchají radám trenéra Janošíka.Zdroj: Deník/Tomáš Honzejk

To už se také ostatně stalo. „Z tohoto výběru si Slovan vytáhl už tři hráče. Rozhodně je to motivace pro kluky, že se přes tento výběr mohou dostat právě do libereckého Slovanu,“ vrátil se ke slovu trenér.

Skloubit školu, tréninky ve svém klubu a ještě do toho trénovat s výběrem si občas vybírá svou časovou daň. „V klubu máme tréninky třikrát týdně plus zápas o víkendu. Když je v tom týdnu trénink výběru, jsem na hřišti každý den,“ nechal se slyšet šestnáctiletý Matěj Ptáček z Frýdlantu.

Jeho vrstevník si ale pochvaluje komunikaci mezi klubem a trenéry výběru. „Tréninky jsou často přizpůsobeny podle klubů, ve kterých působíme. Když máme soutěžní zápas s výběrem, nestalo se, abychom zároveň měli zápas s klubem,“ dodal Nyč.

A jaké jsou jeho fotbalové sny? „Já mám už na prvním místě školu. Vidím, že dost kluků je lepších než já. Nemyslím si, že bych se dokázal uchytit. Pořád je ale čas se zlepšit,“ stojí mladý talent nohama na zemi. Spoluhráč z výběru to má nastavené jinak. „Uvidíme, co přijde za nabídky. Chtěl bych se dostat co nejvýše,“ zasnil se Ptáček.