Pražský rodák má za sebou již poměrně dost fotbalových adres. Do ligy poprvé nakoukl už v roce 2015 coby sedmnáctiletý mladík v dresu Příbrami. Tam si ho všimla pražská Slavia, která ho koupila, ale za její A-tým nikdy nenastoupil. Okusil také angažmá ve švédském Malmö FF a nizozemském Groningenu. Momentálně hostuje ze švédského celku ve Slovanu Liberec, kde zanechal zatím nejvýraznější stopu.

Matěj Chaluš působil ve Slovanu Liberec dva a půl roku, poté přestoupil do švédského Malmö FF a přes nizozemský Groningen se vrátil zpět pod Ještěd. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Za severočeský klub totiž odehrál zatím výrazně nejvíce utkání ve své kariéře, konkrétně 76. O čtyři zápasy méně si připsal v národním dresu v mládežnických reprezentacích, za které dokonce vstřelil tři branky. Všechno to ale začalo daleko dříve, konkrétně na základní škole během fotbalových turnajů McDonald's Cup, kde si zahrál také s brankářem ze slavné NHL.

Jaké jsou vaše vzpomínky na školní turnaj McDonald's Cup?

Tohoto turnaje jsem se zúčastnil dvakrát nebo třikrát. Vždy jsem se hrozně těšil a měl jsem to rád. Byl to jediný fotbalový turnaj, který jsem hrál na základní škole. Pamatuji si, že jsme se jednou dostali do pražského finále a hráli na Strahově. To pro nás byl obrovský svátek a hrozně jsem si to užíval.

Kolik prostoru dostával fotbal na hodinách tělocviku?

Řekl bych, že když to zprůměruji, tak každou čtvrtou hodinu byla nějaká chvilka na fotbal. Musel se brát samozřejmě ohled i na holky, které fotbal hrát nechtěly. Nehrál jsem ho tedy tak často, jak bych chtěl. Na druhou stranu jsme měli čas na jiné sporty, například forbal nebo vybíjenou. Výjimkou bylo období v šesté a sedmé třídě, kdy jsem byl na fotbalové škole a hodiny byly rozdělené na kluky a holky. Tam se hrál fotbal samozřejmě více.

Koho z fotbalistů jste v mládí obdivoval?

V období na základní škole jsem nejvíc obdivoval Pavla Nedvěda a Fabia Cannavara.

Máte nějaký vzor ze současných hráčů?

Pro mě to jsou furt ti dva, které jsem jmenoval a ještě mám rád Sergia Agüera.

Co na vaši kariéru říkají spolužáci, se kterými jste chodil do třídy, pokud jste v kontaktu?

Samozřejmě s některými stále v kontaktu jsem. Jsou nadšení, podporují mě a mají z toho radost. Občas napíší také o lístky. Vybavuji si, že McDonald's Cup jsem hrál s Danem Vladařem, brankářem Calgary Flames z NHL, který chodil do třídy o rok výše.

Vyrazíte na nějaký z turnajů letošního McDonald’s Cupu?

Určitě vyrazím. Těším se na to, až zavzpomínám, když jsem ho také hrával.

Co byste poradil současným talentům?

Aby je fotbal pořád bavil a měli lásku ke sportu. Nesmí do toho být nucení a měli by si to hlavně užívat. Musí na sobě také tvrdě pracovat, protože to, co se člověk nenaučí v mládí, se pak už těžko dohání. Hlavní ale je, aby to dělali s láskou.

A nějaký vzkaz pro jejich učitele a trenéry?

Buďte pozitivní. Podporujte mládež a prohlubujte jejich lásku k fotbalu. Důležité také je, aby měli hodně trpělivosti.

Kvízová otázka na závěr: Tipnete si, kolik dětí už zasáhlo do McDonald’s Cupu?

Skrz všechny ročníky? Když vezmu, že se turnaj hraje minimálně 15 let (letos proběhne 24. ročník, pozn. red.), řekl bych přibližně 750 tisíc dětí. (správná odpověď: 1 589 027)