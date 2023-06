Ve fotbalovém areálu Krásné Studánky se konal čtvrtý ročník vzpomínkového fotbalového turnaje na tragicky zesnulého rozhodčího Zdeňka Nádeníka. Kromě týmů složených z aktivních rozhodčích se turnaje zúčastnily také staré gardy Frýdlantu a Krásné Studánky a ženský tým Slovanu Liberec. V zápasech hraných na 15 minut systémem 5+1 si nakonec zajistil prvenství tým složený z jabloneckých rozhodčích.

4. ročník Memoriálu Zdeňka Nádeníka | Video: Tomáš Honzejk/DENÍK

Zdeněk Nádeník nebyl pouze rozhodčí, ale také operní zpěvák libereckého divadla F. X. Šaldy a hlavně skvělý, laskavý a milý člověk. Psal se 3. listopad roku 2018, když řídil utkání v Železném Brodě, zapískal do píšťalky a řekl: ,,Vydržte, musím se jen nadechnout." To byla jeho poslední slova. Poté se skácel k zemi a ani přes rychlou pomoc všech kolem včetně záchranky a vrtulníku se ho nepovedlo přivést zpět k životu. Tehdy to byla pro všechny, kteří ho znali, zdrcující zpráva. I proto, jakým byl člověkem, pořádají jeho rozhodcovští kolegové každým rokem memoriál na jeho počest.