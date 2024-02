Bývalý fotbalista Martin Jánošík se věnuje hlavně rozvoji těch nejmenších fotbalistů a fotbalistek. Jakožto Grassroots trenér mládeže (GTM) zaštiťuje práci s budoucími hráči a hráčkami v rámci libereckého okresu. Kromě náborů chystá také novou soutěž.

GTM OFS Liberec Martin Jánošík | Foto: se svolením FAČR

„Problémy jsou. Děti tráví čas u počítačů a covidová pandemie to ještě zhoršila. Počty se ale zvedají,“ snaží se být Jánošík optimistický.

Můžete prosím stručně představit, jak dlouho působíte ve fotbale?

Hrál jsem ho od malička ve Slovanu Liberec. Prošel jsem všemi kategoriemi od přípravky až po dospělé. Poté jsem působil v B-týmu a dalších týmech po republice. Poměrně brzy jsem začal trénovat, kdy jsem přišel se svým synem, který začínal s fotbalem a už u tohoto řemesla zůstal. Kromě dospělých jsem v Liberci trénoval všechny kategorie až po U19. Nedávno jsem si vyzkoušel také trénování chlapů v divizi v České Lípě. Momentálně jsem asistentem A-týmu žen Slovanu Liberec.

Co obnáší vaše funkce na pozici GTM za okresní fotbalový svaz Liberec?

Je to jednoznačně práce s mládeží, konkrétně Grassroots prostředí (Fotbal pro všechny bez výjimky), které se věnuje všem kategoriím od přípravek po U19. Nejvíce je ale zacílena právě na ty nejmladší, tedy přípravky a žákovské kategorie.

Okresní výběry se mezi sebou konfrontují také ve vzájemných zápasech. Je to tak?

Ano, tento systém funguje celorepublikově u kategorií U11-U12. Všechny okresy jsou mezi sebou konfrontované v rámci kraje. My máme čtyři okresy, tudíž hrajeme čtyři turnaje za rok, ze kterých vzejde vítěz. Ten postoupí do následného celorepublikového systému a může se stát vítězem ČR.

Jaké chystáte projekty?

Projekty jsou většinou ve spolupráci s FAČR, která určité z nich v rámci Grassroots prostředí vypisuje a my jako GTM pracovníci je v jednotlivých okresech a krajích realizujeme. Některé projekty v rámci okresů si děláme samostatně či ve spolupráci s krajskými GTM.

Můžete zmínit něco konkrétního?

Jednou z nejdůležitějších akcí je "Měsíc náborů", kterou pořádá FAČR a vypisuje ji na určitá období. Vetšinou na začátek a konec školního roku. Osloví se konkrétní okresní týmy a za podpory asociace se pořádá náborová akce pro nejmenší děti předškolního věku a žáků prvních a druhých tříd.

Často se mluví o generaci, která je raději u mobilů a počítačů. Máte podobné zkušenosti?

Problémy určitě jsou. Děti byly u počítačů a covidová pandemie to možná ještě zhoršila. Nicméně jsem viděl celorepubliková čísla a řekl bych, že dětí je dostatek. Jedná se o velké množství oproti předchozím rokům. Dříve jsme měli nábory na Slovanu a přišlo například třicet dětí. Momentálně jich chodí na podobné akce kolem dvou set. Ve funkci, kterou právě zastávám, přede mnou působil Mikuláš Borkovec. Ten se hodně zaměřoval na malé děti a vytvořil systém spolupráce školiček se Slovanem. Klub spolupracuje s pěti okresními týmy, vytváří prostředí pro nábor a hráče umisťuje do ostatních týmů, aby jich na jednom tréninku nebylo padesát a jinde pět.

Existuje problém, který vás vysloveně trápí?

Jednoznačně nedostatek trenérů. Je to velký problém všech týmů v Grassroots prostředí. Na kurzy se sice hlásí celkem dost trenérů, ale jejich 'úmrtnost' ve vyšších kategoriích je vysoká. Pak vzniká situace, kdy je na hodně dětí málo trenérů a potýká se s tím mnoho týmů. Například jeden trenér má na starost až třicet dětí, a to je až neúnosné.

Je momentálně projekt, který chystáte bez spolupráce s FAČR?

Ano. Od roku 2008 neexistuje okresní soutěž pro kategorii U17, tedy mladší dorost. V tuto chvíli se hraje krajský přebor s velkým počtem účastníků, kteří jsou rozděleni do dvou skupin. Většina týmů spadá pod liberecký okres a někteří vyslovili přání, že by raději hráli okresní přebor, což by bylo lepší také pro okresní fotbalový svaz. Vznikla by totiž návaznost mezi kategoriemi. Momentálně je poslední soutěží okresní přebor starších žáků, a poté až dospělí.

Co se do této doby děje se staršími žáky, kteří už věkově naspadají do této kategorie?

Buď odcházejí z týmů, protože nemají soutěž, ve které by hráli. Nebo se spojují kluby dohromady. Stále se hledala cesta, aby hráči zůstávali, ale ne vždy se to dařilo. Pak odešli například jinam a po pár sezonách se vraceli zpět do dospělé kategorie. Bylo to složité a nepřehledné. Vznik dorosteneckého okresního přeboru by byl koncepční věcí, která by zajistila působení hráčů ve stejném prostředí až do dospělosti a je tedy předpoklad, že by u fotbalu vydrželi déle.

Oddíly jsou tedy jednohlasně pro založení nové soutěže?

Nejsou. Někteří chtějí zůstat v krajském přeboru z důvodu větší kvality soutěže. Pokud si vyhodnotí, že mají kvalitnější hráče, ať zůstanou ve vyšší soutěži a rozdělí se to na kvalitativně podobné týmy. Arguementem je samozřejmě také dojezdová vzdálenost.

Jaký tedy bude klíč k rozdělení týmů?

Zatím žádný není, protože nová soutěž ještě neexistuje. Momentálně nám jde hlavně o vyjádření týmů, kterým by nový formát nevyhovoval. Samozřejmě každý by chtěl hrát co nejvyšší soutěž, ale někteří už racionálně uvažují, že okresní soutěž by mohla být lepším řešením.