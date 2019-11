Střelcem zápasu se stal Milan Králíček, autor osmi branek (celkem jich jako nejlepší střelec ligy vstřelil 26). Z patnácti hráčů Slovanu se jich tak střelecky prosadilo jedenáct. Hosté, kteří dosud získali 12 bodů, vzdorovali první čtyři minuty.

Pak se to začalo „sypat.“ Klobouk dolů před libereckými dorostenci, kteří nepolevovali a dokázali udržet nasazení po celý zápas. A to ještě třikrát nastřelili konstrukci brány. Lídr soutěže hraje poslední podzimní duel v sousedním Jablonci a bylo by moc hezké, kdyby pokořil hranici stovky vstřelených gólů.

Slovan Liberec – Neratovice- Byškovice 28:0 (11:0). Branky: Králíček 8 (1 z pen.), Vik 4, Yuzvak 4, Kytka 3, Bulejko 2, Ježek 2, Černický, Drobný, Knobloch, Pokorný, Polyák. Liberec: Hasalík – Horňáček, Janouš, Černický (46. Polyák), Bulejko – Drobný, Králíček (74. Pokorný), Yuzvak (74. Ježek), Vik (74. Málek) – Knobloch, Kytka.

1. Slovan Liberec 14 14 0 0 96:9 41

2. Dukla Praha 14 13 0 1 75:18 39

3. Tempo Praha 14 10 0 4 51:23 30

4. FK Jablonec 14 9 0 5 30:16 28

5. Teplice 14 9 0 5 68:23 27

6. Sparta Praha B 13 8 0 5 46:16 26

7. Ústí n. L. 14 7 0 7 25:24 22

8. Admira Praha 14 7 0 7 30:39 22

9. Hr. Králové B 14 7 0 7 43:33 21

10. Pardubice B 14 7 0 7 28:29 20

11. M. Boleslav B 14 7 0 7 11:34 16

12. MFK Chrudim 14 5 0 9 21:43 15

13. Neratovice 14 4 0 10 12:81 12

14. Meteor VIII B 14 2 0 12 19:65 6

15. FŠ Litvínov 13 1 0 12 8:51 5

16. Olympia HK 14 1 0 13 15:74 3

Starší žáci Slovanu Liberec konečně bodově zabrali naplno. V zápase předposledního s posledním porazili Slavoj Vyšehrad 5:2 (2:0). Branky: Kochan 2, Vitouš, Makowski, Ťoupal. Liberec: Trojan – Matys, Studený, Fiala, Vitouš – Papoušek, Fanta, Makowski, Rogulski – Zienewicz, Kochan. Střídali: Ort, Zajdel, Ťoupal, Tomov.

1. Sparta Praha 12 12 0 0 50:11 35

2. Slavia Praha 11 9 0 2 49:4 28

3. FK Pardubice 12 8 0 4 36:19 24

4. Ml. Boleslav 12 9 0 3 27:18 24

5. Plzeň 11 8 0 3 40:12 23

6. Č. Budějovice 12 6 0 6 26:21 20

7. Hr. Králové 11 6 0 5 21:23 19

8. Teplice 11 6 0 5 27:28 18

9. Meteor VIII 12 5 0 7 27:30 15

10. Bohemians 12 4 0 8 22:29 13

11. Jablonec 12 4 0 8 28:44 11

12. Příbram 12 3 0 9 18:43 11

13. Slovan Liberec 12 2 0 10 21:52 5

14. Vyšehrad 12 0 0 12 4:62 0

Krajský fotbalový přebor dorostu U19 bude dohrávat jen v deseti.

Těsně před skončením podzimní části ohlásil konec tým Frýdlant/Jokers. „Kluci se nescházeli ani na zápasy. Mysleli jsme, že pomůže spojení s Jokers, ale nevyšlo to. Navíc jsou mezi nimi hokejisti a když jim začala sezóna, fotbal šel stranou. Proto jsme dorost zrušili,“ uvedl místopředseda Frýdlantu Martin Budzel. „Přebor bude na jaře dohráván v deseti účastnících, výsledky Frýdlantských se ruší a oddíl dostane podle Rozpisu soutěží pokutu do výše 20 tisíc korun,“ uvedl manažer LKFS Jan König. Frýdlant dokázal prohrát např. ve Stráži pod Ralskem 2:20.

1. Stráž p. R. 9 7 1 1 42:12 22

2. Rovensko 9 6 2 1 29:12 20

3. V. Hamry 9 5 3 1 42:17 18

4. Mšeno 9 6 0 3 50:22 18

5. Mimoň 9 6 0 3 38:22 18

6. Vesec 9 4 1 4 37:31 13

7. Vratislavice 9 2 2 5 19:41 8

8. Nový Bor 9 1 3 5 24:38 6

9. Loko Č. Lípa 9 1 0 8 9:70 3

10. KS/Ruprechtice 9 0 2 7 18:45 2