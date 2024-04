Zaměstnanecká liga je už tradiční fotbalová soutěž Deníku, jež se hraje turnajovým systémem. Účastníci se mohou těšit na skvělý zážitek a ti nejlepší, kteří se umístí na medailových pozicích, získají atraktivní ceny.

Fotbalový tým společnosti ATREA. | Foto: archiv firmy

Ještě před turnajem firemních fotbalových týmů z Liberecka, který se uskuteční 2. května v Železném Brodě, jsme se ptali šéfů firem, lídrů a kapitánů, kteří dostali sportovně laděné otázky. Jak odpovídal kapitán fotbalového týmu ATREA Luboš Pumrle?

Co vás vedlo k účasti v Zaměstnanecké lize Deníku?

Jako tým ATREA jsme se zúčastnili druhého a třetího ročníku a s organizací turnaje jsme byli vždy spokojeni, proto jsme neváhali a přihlásili se i tentokrát.

Jdete do turnaje s cílem vyhrát, nebo u vás platí „coubertinovská“ slova o tom, že hlavní je se zúčastnit?

Určitě se chceme porvat se o lepší umístění než v předešlých dvou ročnících, kde jsme skončili dvakrát na bronzových příčkách. Kdyby se to ale letos výsledkově nepovedlo, tak se vůbec nic neděje. Turnaj si chceme především všichni užít a dobře reprezentovat naši firmu ATREA s.r.o., která nás ve sportovních aktivitách podporuje.

Můžete přiblížit váš tým? Kdo bude postrachem soupeřů?

Tým se skládá ze zaměstnanců naší firmy. Každý někde něco hraje, nebo kdysi hrával, tak doufám, že se fotbalově neztratíme. Doufám, že postrachem soupeřů nebude jednotlivec, ale tým jako celek.

Pokud se s kolegy bavíte o fotbale, co (za klub, soutěž, hráče…) nejčastěji rozebíráte?

S kolegy se o fotbale bavíme a rozebíráme vše co se kolem fotbalu děje, a to od nižších soutěží v Libereckém kraji až po tu vrcholovou úroveň.

Čistě hypoteticky: kdybyste měl možnost vzít do mužstva některou ze současných fotbalových hvězd, na koho byste ukázal?Určitě bych neváhal vzít s sebou jednoho z nejtalentovanějších mladých hráčů Anglie poslední doby Phila Fodena, který obléká dres Manchesteru City a tým Anglické reprezentace

Nejlepší tým Zaměstnanecké ligy Deníku si za odměnu může vybrat zájezd na fotbal. Který zápas v Evropě vás láká vidět?

Určitě bychom preferovali kolébku fotbalu Anglii nebo bychom se rádi vydali do slunečného Španělska.